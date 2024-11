Beth Hart in der ZAG Arena Hannover: nicht mal halb gefüllt Stand: 21.11.2024 08:30 Uhr Die US amerikanische Blues- und Rocksängerin Beth Hart hat es in den vergangenen zehn Jahren geschafft, ihre nicht eben Hitparaden kompatible Musik aus den Clubs bis in die großen Hallen zu katapultieren.

von Uli Kniep

Vor gar nicht so langer Zeit hat Beth Hart noch in Hamburgs Großer Freiheit gespielt, am 24. November spielt sie dann in der Barclays Arena in Hamburg. Am Mittwoch stellte die 52-jährige ihr neues Album "You Still Got Me" in der ZAG Arena in Hannover vor. Doch da hatte sich das Management offensichtlich verhoben: Zwar füllt Beth Hart mit ihrer unfassbaren Energie und Präsenz auch große Räume, aber eine Arena mit dem Fassungsvermögen von 10.000 Gästen ist dann doch zu riesig für sie und ihre Blues Rock Show: Nicht einmal halb gefüllt war die Halle - sicher kein schönes Gefühl für eine so tolle Künstlerin wie sie es ist. Aber Beth Hart ließ sich davon nicht beirren und gab alles!

Beth Hart präsentiert eigene Stücke

Zunächst hörte man Beth Hart's Stimme nur aus dem Dunkeln. Plötzlich erhellt ein Scheinwerfer die Szenerie, und die Kalifornierin kommt in schwarzer Hose und weißem Sakko von hinten durch das begeisterte Publikum nach vorne. Auf der Bühne wartet schon ihre hervorragende Band mit Gitarrist Jon Nichols, Drummer Bill Ransom und Bassmann Tom Lilly. Nachdem Beth Hart 2022 ein Tribute Album mit Stücken von Led Zeppelin veröffentlicht hat, präsentiert sie nun eigene neue Stücke, die kürzlich unter dem Titel "You Still Got Me" erschienen sind.

Sängerin thematisiert bipolare Störung und Drogensucht

Im Konzert spricht Beth nicht nur in ihren Songtexten, sondern auch direkt zu ihren Fans über ihren Kampf gegen die Dämonen, eine bipolare Störung und die frühere Drogensucht. Jetzt sei sie dankbar, wieder auf Tour gehen zu können. Ehemann Scott sei ihr immer eine große Hilfe gewesen. "Mir ging es gar nicht gut, ich verspürte nicht einmal mehr Liebe. Er aber sagte: Du hast immer noch mich!"

Beth Hart habe die Kraft von fünf Frauen

Ihr Publikum war glücklich, ein Gast meint: "Sie hat die Kraft von fünf Frauen." Sie bringe Rock, Blues und Country auf die Bühne. Ein anderer Besucher hat das Konzert mit seinen beiden Töchtern besucht und war begeistert.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 21.11.2024 | 06:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop