Besuch in der Orgelhauptstadt Hamburg von Daniel Kaiser

Zum 300. Todestag des berühmten Hamburger Orgelbauers Arp Schnitger ist eine Menge los. Auch etwa 350 Experten und Liebhaber sind gerade zum Jahrestreffen der Gesellschaft der Orgelfreunde in der Stadt eingetroffen. Arp Schnitger wurde mit einem Senatsempfang im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses geehrt.

Orgelmusik im Rathaus! Kirchenmusikdirektor Andreas Fischer bespielt ein kleines, transportables Instrument. Die Musik klingt so schön und stimmig, dass Kultursenator Carsten Brosda den Scherz macht, man könnte auf den Gedanken kommen, in dem Saal fehle wirklich noch eine Orgel. Das hören die Orgelfans aus Nah und Fern natürlich gern. Ihr Blick fällt sofort auf die Empore im Saal. "Da könnte man sie doch hinbauen", ruft einer beim anschließenden Empfang nur halb im Scherz. Mit ihrer Leidenschaft würden die Orgelfreunde am liebsten jeden Raum mit einem Instrument bestücken, denn Orgeln kann es ihrer Meinung nach nie genug geben.

Orgel als "Angeber-Instrument"

Hans Wolfgang Theobald von der Bonner Orgelbaufirma Klais, die das Instrument in der Elbphilharmonie gebaut hat, ist auch beim Treffen der Orgelfreunde dabei. Natürlich sei Hamburg eine besondere Orgelstadt, sagt er, und bestätigt die lokalpatriotische Behauptung der Hanseaten. "Hamburg war immer eine sehr reiche Stadt, und reiche Städte haben immer viel für Orgeln übrig gehabt, weil man mit Orgeln schön angeben kann". Es gehe bei Orgeln oft um Repräsentation, das sei ihre Funktion seit 2.000 Jahren. "Das machte schon der römische Kaiser in Byzanz so, und manchmal klingt es im Kölner Dom auch so, als würden die Byzanz spielen", lacht Theobald.

Kulturschock für Kirchenmusiker

In den kommenden Tagen schwärmen die Orgelfreundinnen und -freunde (es sind in der großen Mehrzahl Männer) in der Stadt aus, um wenigstens einige Schmuckstücke unter den mehr als 300 Instrumenten in Kirchen, Schulen, Konzerthallen und Gefängnissen zu erleben. Eine Orgel wie die im alten Studio des NDR am Rothenbaum haben viele aber noch nicht erlebt. 25 der Organisten, Orgelbauer oder einfach Orgelliebhaber aus ganz Deutschland lauschen den Klängen der alten Welte-Funkorgel, die dort schon seit 90 Jahren steht. Begeistert holen sie ihre Handys raus und filmen, wenn das Instrument mit Tschingerassabumm mit Gershwins "Nice Work If You Can Get It" loslegt. "Ich komme aus dem Kirchenmusikbereich, da ist das für mich natürlich etwas Außergewöhnliches", staunt einer der Orgelfreunde.

Klingt nach Raketenwissenschaft

Jochen Lamke, der Kenner der Welte-Funkorgel, erklärt den Orgelenthusiasten in allen Einzelheiten das Instrument. Für Laien klingt das manchmal wie Raketenwissenschaft, wenn er von "Oktave Vierfuß" oder von "kurzbechrigen Zungenstimmen" spricht. Die Anwesenden nicken aber wissend. Fasziniert beobachten die Orgelfreunde, dass diese Orgel nicht nur flöten kann, sondern auch Trommeln, Glockenspiele und Kastagnetten beherbergt. Da bekommen dann auch katholische Kirchenmusiker aus Aachen anarchische Ideen. "Zumindest für eine Improvisation", lacht der Orgelfreund.

"Das geht unter die Haut!"

Etwas feierlicher und definitiv ohne Kastagnetten erklang am Sonntagabend das Gedenkkonzert zum 300.Todestag Arp Schnitgers im Hamburger Stadtteil Neuenfelde - genau dort, wo der legendäre Orgelbauer lebte, arbeitete und starb. Schnitger hatte die Orgel für die Dorfkirche maßgeschneidert. Thomas Albert, der Intendant des Musikfests Bremen, hat den Ausflug mit dem Sonderkonzert auf Hamburger Stadtgebiet nicht bereut. "Das geht unter die Haut", schwärmt er. "Wenn Leute behaupten, Orgel sei unsexy, dann müssen sie nur einmal Schnitger gehört haben, dann ist es vorbei mit dieser falschen Einstellung!"

Orgel aus dem Himmel

Arp Schnitger mit seinen norddeutschen Orgeln - das ist musikalische Champions‘ League auf dem Dorf - ein starkes Plädoyer für Kultur abseits der großen Städte. Schnitgers Instrumente waren Statussymbole der reichen Bauern. Der Dresdner Orgelbauer Kristian Wegscheider ist extra zum Gedenkkonzert angereist. Er hatte die Neuenfelder Orgel vor zwei Jahren restauriert, ist also sozusagen Schnitgers Nachfolger. "Das wünscht man sich als Orgelbauer: Wenn ich in 300 Jahren verschieden bin und die Leute meinetwegen kommen, wäre das auch ein schönes Gefühl", lacht er. Diese Pfeifen! Dieser Klang! Schnitger habe für die Komponisten damals die idealen Orgeln geschaffen. "Vorher waren die Orgeln ein bisschen im Himmel, die haben für die Engel gespielt . im Spät-Renaissance und Frühbaock. Mit Schnitger kam die Orgel aus dem Himmel zu den Leuten."

Schnitgers Special Effect

Das Ensemble Vox Luminis aus Belgien hat dem Gedenkkonzert einen besonderen Glanz verliehen. Die Musikerinnen und Musiker sangen und spielten Musik von Bach und Buxtehude klar und sicher, leidenschaftlich und präzise. Dass alte Musik so jung klingen kann: phänomenal! Das Gedenkkonzert in Neuenfelde hat vermeintlich 300 Jahre alten Staub von Instrument und Musik einfach weggepustet. Ganz zum Schluss hat Organist Hilger Kespohl sogar noch einen Special Effect von Arp Schnitger aktiviert: Ein paar Tropfen Wasser in eine Spezialpfeife, schon trällert sie wie in kleiner Vogel. Lachen im Publikum! Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft - bei aller tiefschürfender Bedeutsamkeit: Schnitger hatte Humor!

