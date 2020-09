Stand: 08.09.2020 11:50 Uhr - NDR Info

Arya Zappa: Synthie-Pop zum Nachdenken

Arya Zappa tritt am 18. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

"Lebend in Berlin, geboren anderswo", heißt es auf ihrem Instagram-Profil der Sängerin. Viel mehr Informationen gibt es nicht, Arya Zappa lässt wohl lieber ihre Musik sprechen. Die könnte zum Teil geradewegs aus den 80er-Jahren ins Heute gebeamt worden sein und ist weniger zum Tanzen als zum Nachdenken und Genießen. Ihr kühler, fast männlicher Gesang erinnert an Ikonen wie Annie Lennox und Grace Jones. Für ihr Debütalbum "Dark Windows" hat sie einen ästhetisch durchchoreografierten Kurzfilm gedreht. Arya Zappa, die sich keinen Künstlernamen gab, sondern wirklich so heißt, ist für den "Anchor"-Award des Reeperbahn Festivals nominiert.

Arya Zappa beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Synthie-Pop Erstes Album 2020

Weitere Informationen Alle Infos zum Reeperbahn Festival 2020 Das Hamburger Reeperbahn Festival soll vom 16. bis 19. September 2020 trotz Corona-Pandemie live stattfinden - allerdings in verkleinerter Form. mehr Reeperbahn Festival 2020: Die Corona-Beschränkungen Das Reeperbahn Festival 2020 wird wegen der Corona-Pandemie kleiner als sonst. An den Spielorten gelten Mindestabstand und Maskenpflicht. Die Beschränkungen im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 19.09.2020 | 00:00 Uhr