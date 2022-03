Anna Netrebko distanziert sich von Putin und kündigt Rückkehr an Stand: 30.03.2022 20:57 Uhr Nach mehreren Auftritts-Absagen hat sich die Sopranistin Anna Netrebko nun deutlicher als zuvor von Russlands Präsident Wladimir Putin distanziert und ihre Rückkehr angekündigt. Am 7. September könnte sie auch in Hamburg auftreten.

Weil sich Anna Netrebko zwar von Krieg im allgemeinen distanzierte, aber nicht von Wladimir Putin und nicht von einem russischen Angriff sprach, fielen in den vergangenen Wochen mehrere Auftritte der Sängerin aus - unter anderem das für den 2. März geplante Konzert in der Elbphilharmonie. Die Berliner Agentur Centre Stage Artist, ein Tochterunternehmen von Universal, das die Sopranistin weltweit vermarktete, hat sich vor wenigen Tagen von ihr getrennt. Die Plattenfirma Deutsche Grammophon kündigte an, keine weiteren Produktionen von Netrebko auf den Markt zu bringen.

Distanzierung vom russischen Regime

Mehrere Wochen nach dem Beginn des Krieges hat sich die russische Sängerin erstmals deutlicher vom Vorgehen des russischen Regimes distanziert. "Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien", ließ Netrebko über ihren deutschen Anwalt mitteilen. "Meine Position ist klar. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei noch bin ich mit irgendeinem Führer Russlands verbunden. Ich erkenne und bedauere, dass meine Handlungen oder Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten", hieß es in der Stellungnahme weiter.

Findet Netrebko-Konzert in Hamburg im September statt?

Nach einer Auftrittspause werde sie ihre Opern- und Konzertauftritte Ende Mai, zunächst in Europa, wieder aufnehmen. Das nächste Konzert von ihr ist am 25. Mai in Paris geplant. Damit könnte auch das zunächst für den 2. März angesetzte und auf den 7. September verschobene Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie wieder stattfinden. Im Interview Ende Februar betonte Elbphilharmonie-Generalintendant Christoph Lieben-Seutter, dass die Verantwortung für das Konzert nicht bei der Elbhilharmonie liege, sondern beim Konzertveranstalter River Concerts.

Anna Netrebko und die russische Regierung

Tatsächlich habe sie Präsident Putin in ihrem Leben nur eine Handvoll Mal getroffen, vor allem im Rahmen von Verleihungen von Auszeichnungen für meine Kunst oder bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, sagte sie in ihrer Mitteilung. Sie habe ansonsten nie finanzielle Unterstützung von der russischen Regierung erhalten.

Netrebko hatte im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag im Moskauer Kremlpalast mit einem vierstündigen Galakonzert gefeiert. Während der Veranstaltung wurden auch Glückwünsche von Wladimir Putin verlesen, in denen er Netrebkos Gesangskunst würdigte und betonte, dass "Russland stolz auf sie als Vertreterin unserer heimischen Gesangschule" sei. Zudem hatte Netrebko 2012 eine Petition von 500 russischen Künstlern, Wissenschaftlern und Sportlern zur Wiederwahl Putins zum Präsidenten unterstützt. 2014 posierte sie bei der Übergabe einer Spende für ein Opernhaus in Donezk mit Oleg Zarjow, einem der Separatistenführer in den umkämpften ostukrainischen Gebieten, für ein Foto mit einer Separatisten-Flagge. Eine politische Bewertung der Ukraine-Krise lehnte Netrebko jedoch damals ab. "Das ist Politik, und ich habe nichts mit Politik zu tun", sagte sie 2014. Sie wolle lediglich etwas tun, um die Kunst zu unterstützen.

