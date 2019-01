Stand: 28.01.2019 00:01 Uhr

"Aloha heja he": Achim Reichel wird 75 von Ocke Bandixen

Achim Reichel hat viele Kapitel der deutschen Popmusik mitgeschrieben: als Beatmusiker im Hamburger Star-Club, später beim sogenannten Krautrock, dann mit deutschen Texten. Der Hamburger genießt weithin große Anerkennung und Sympathie. Heute wird er 75 Jahre alt.

Achim Reichel - Hamburger Jung mit Gitarre























Bei dem Song "Aloha heja he" kann kein Publikum widerstehen mitzumachen, wenn Achim Reichel zu seiner gesungenen Seefahrt einlädt. Ein Glücksfall, sein Hit. Aber nicht der einzige in dem bewegten künstlerischen Leben von Achim Reichel. "Ich kann es mir auch selber nur unzulänglich erklären, wie es mir über mittlerweile fünf Jahrzehnte bei wechselnden Konzepten gelungen ist, bestehen zu bleiben", sagt Achim Reichel.

Mit The Rattles im Hamburger Star-Club

Achim Reichel war schon immer dabei, bei allem, was in Deutschland Rockmusik, Beatmusik und Pop genannt wurde. Das ist kaum zu glauben, stimmt aber. Seine Band, The Rattles, spielte im Hamburger Star-Club. "Etwas später machte der Starclub machte einen Band-Wettstreit - und ich will das gar nicht in die Länge ziehen", sagt Reichel, "natürlich haben wir den gewonnen."

"Was? Du kennst die Rolling Stones?"

Seine Erzählkonzerte spielte Achim Reichel über Jahre mit großem Erfolg in ganz Deutschland - und erzählen kann er bis heute mitreißend. Auch wenn die Zuschauer es manchmal kaum glauben können, was er alles erlebt hat und fragen: "Was? Du warst mit den Beatles auf Tournee? Du kennst die Rolling Stones?"

Vom Krautrock über Shanties zur modernen Lyrik

Achim Reichel wird 75 NDR Info - Kultur - 28.01.2019 08:55 Uhr Autor/in: Ocke Bandixen Der Artikel zum Hören.







Achim Reichel blieb nie stehen. Das war ihm immer wichtig. Er hatte internationale Hits mit der Psychedelic-Rock-Band Wonderland, die er 1968 in Hamburg gründete, experimentierte in den 70-ern mit Krautrock und Ambient-Klängen auf der "Grünen Reise". Ein Werk, das zum Beispiel der Produzent Brian Eno sehr bewundert. Achim Reichel traute sich immer einen Schippe mehr, als andere: Warum nicht mal Shanties oder Balladen verrocken? Oder moderne Lyrik, zum Beispiel von Jörg Fauser?



Dass er jetzt 75 wird, kann man - wenn man ihm gegenübersteht - kaum glauben. Er selbst auch nicht so richtig. "Ich fühle mich noch nicht so alt", sagt er. "Ich denke, das Alter kommt erst noch. Aber - es kann sich ruhig Zeit lassen!"

Achim Reichels Autobiographie ist in Arbeit

Fürs Alter hat er zu viel zu tun: Die nächste Tournee ist gebucht, der Kartenverkauf läuft. Und da ist noch eine Autobiographie, die Achim Reichel gerade schreibt. Ein bisschen ein gedankliches In-den-Keller-steigen: "Mir fielen Namen ein, die ich schon längst vergessen hatte", meint er. "Und Details aus Geschichten."

Zum Schreiben aufs Frachtschiff

Um konzentriert daran schreiben zu können, hatte er sich vor einigen Monaten für vier Wochen auf einem Frachtschiff eingemietet - Richtung Namibia. Keine Ablenkung, nur Wasser. Das sei genau richtig, sagt Achim Reichel, dessen Vater und Großvater zur See gefahren sind. So ist kurz vorm 75. Geburtstag zur gesungenen Seefahrt tatsächlich noch eine richtige gekommen.

