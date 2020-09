Stand: 04.09.2020 16:03 Uhr - NDR Info

Alex Mayr: Selbstbestimmter "Soundtrack-Pop"

Alex Mayr tritt am 17. September beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg auf. NDR.de überträgt in Zusammenarbeit mit ARTE vom 16. bis 19. September viele Konzerte im Videostream und stellt einige davon im Anschluss als Video zur Verfügung.

Weg von allen gängigen Pfaden der Popmusik - das will Sängerin Alex Mayr. Und tatsächlich klingen die Songs der Mannheimerin wie "Deine Schuhe" oder "Japan" nicht wie das, was alltäglich im Radio läuft. Alex Mayr hat Musik studiert, sie schreibt alle ihre Songs selbst, spielt Keyboard, Klavier, Gitarre und Geige selber ein. Alex Mayr gilt als selbstbestimmte Vorzeige-Künstlerin mit manchmal eigenwilligen, aber stets persönlich-charmanten Songs. Sie selbst nennt ihren Stil "Soundtrack-Pop" - und fügt diesen ganz eigenen Soundtrack dem Reeperbahn Festival 2020 hinzu.

Alex Mayr beim Reeperbahn Festival 2020 in Hamburg Genre Pop Erstes Album 2020

