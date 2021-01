Aktion "Backstage-Helden": Hilfe für die Helfer hinter der Bühne Stand: 15.01.2021 23:59 Uhr "Backstage-Helden": Das sind all die Frauen und Männer, die dafür sorgen, dass Künstlerinnen und Künstler überhaupt auftreten können. Eine gleichnamige Aktion im Norden hilft ihnen. Beitrag anhören 3 Min

von Petra Volquardsen

Eine Aktion des Magazins "Stern" und der Stiftung stern e.V., unterstützt von prominenten Musikern wie Peter Maffay oder Udo Lindenberg, hilft Leuten wie diesen: Ton- und Lichttechnikerinnen, Bühnenarbeitern und ähnlichen Berufen in der Veranstaltungsbranche. Auch für sie ist es in der Corona-Krise besonders schwer. Bis Freitagabend konnten Anträge auf je 1.000 Euro Unterstützung gestellt werden. Ein Blick auf die Aktion - und einen dieser "Backstage-Helden".

Hamburger Christan Tepfer - Tontechniker in Not

Chuck Berry und Eric Clapton - zwei besonders prominente Musiker, für die Christian Tepfer schon den Ton gemacht hat in der Fabrik in Hamburg-Altona. Vor der Pandemie war bei ihm kein Arbeitstag wie der andere. "Ich bin Tontechniker. Das kann auf einem Festival sein, in Wacken, auf dem Hafengeburtstag oder auf einer kleinen Theatertour." Im März 2020 ist mit alledem plötzlich Schluss. Ohne Veranstaltungen gibt es keine Aufträge mehr. Erst wieder am 10. Juli hatte er seinen ersten kleinen Auftrag erhalten.

Als klar wird, dass Veranstaltungen auf lange Zeit ausfallen müssen, überlegt Tepfer, was er tun kann. Er habe etwas beim DRK Harburg gefunden, erzählt Tepfer. Dort sei eine Truppe, die Corona-Tests in Schulen, Kitas und Pflegeheimen mache. "Es war nach 26 Jahren meine erste Anstellung, ich hatte etwas Angst davor. Aber ich bin in ein ganz tolles Team rein gekommen." Finanziell sei die halbe Stelle zwar das Äquivalent zu ALG II, "aber dann wäre ich nicht so ausgeglichen, wie ich es jetzt bin", sagt der Hamburger.

Hanno Maack - Eventprofi im Vergaberat der "Backstage-Helden"

Leute, die in der Eventbranche arbeiten, sind Macher, findet Hanno Maack. Er ist selbst Eventprofi und unter anderem Produktionsmanager für Udo Lindenberg. Ohne all die, die sich Backstage um alles kümmern, läuft in der Branche gar nichts, sagt er. "Das fängt an beim Truckfahrer, Technik, Ton, Rigger. Ganz häufig sind das Männer und Frauen, die als Solo-Selbständige unterwegs sind." Auch, wenn man einen Singer-Songwriter angucke, die machten alles selber, die seien ihr eigener Promoter, ihr eigener Fahrer, so Maack. "Solche Leute sind auch Backstagehelden."

Bei der Aktion "Backstage-Helden" ist Hanno Maack von Anfang an dabei, sitzt auch im sogenannten Vergaberat. In einer ersten Runde vor Weihnachten gab es Videochats mit Künstlerinnen und Künstlern zu gewinnen. Danach aber wurde immer noch weiter gespendet und auch einige Großspenden kamen noch dazu, "so dass jetzt eine zweite Runde eingeläutet worden ist, weil es noch Geld zu vergeben gibt", erzählt Maack.

"Die Geste ist wahnsinnig toll"

Je 1.000 Euro Unterstützung konnten beantragt werden. Tontechniker Christian Tepfer hat bei den Backstagehelden Unterstützung beantragt und auch bekommen. "Das finde ich großartig. Super Sache. Einmal finanziell, aber die Geste ist auch wahnsinnig toll."

Natürlich kann er es kaum erwarten, auch wieder in seinem eigentlichen Beruf arbeiten zu können. Gut möglich ist allerdings, dass Tepfer seinen neuen Kollegen beim DRK auch künftig erhalten bleibt. "Es kann sein, dass es 50/50 wird. Dass ich der Tontechniker bin, der zur anderen Hälfte Rettungssanitäter ist."

Bisher sind bei der Aktion bereits 750.000 Euro Spenden zusammengekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 14.01.2021 | 19:00 Uhr