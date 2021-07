Airbeat One Festival findet als Limited Edition statt Stand: 30.07.2021 12:54 Uhr Das Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe findet in diesem Jahr vom 8.-12. September als Limited Edition mit 15.000 Besuchern statt. Alle Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Normalerweise feiern auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe etwa 180.000 Menschen. In Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit jedoch nicht mehr als 15.000 Besucher bei Open-Air-Veranstaltungen zugelassen. Dennoch werden 120 DJs auf den vier Bühnen auftreten. Darunter Stars wie Armin van Buuren, Martin Solveig, Robin Schulz, David Guetta, Afrojack, Alok, Fritz Kalkbrenner und Charlotte de Witte.

Corona-Auflagen: PCR-Tests in der Nähe des Wohnorts

Die Festivalbesucher können in diesem Jahr entweder 3-Tage-Tickets von Donnerstag bis Samstag oder ein Tagestickets für den Sonntag erwerben. Tagesbesucher kommen an den vorigen Tagen nicht auf das Festivalgelände. Alle nicht vollständig geimpften oder nachweislich genesenen Festivalteilnehmer müssen sich am Tag vor ihrer Anreise zum Festival einem PCR-Test in der Nähe ihres Wohnorts unterziehen und dürfen nur mit negativem Testergebnis anreisen. Im Laufe der Festivalzeit fällt mindestens ein weiterer PCR-Corona-Test an. Vollständig geimpfte und nachweislich genesene Besucher werden keinen Test benötigen. Über die Website erhalten Ticketinhaber ab Anfang August Zugriff auf ein Tool, bei dem sie wahlweise den Impfnachweis, den Genesenennachweis oder das Testergebnis mit der persönlichen Ticketnummer verknüpfen können. Über das Hygienekonzept befindet sich der Veranstalter laut eigenen Angaben aber noch in der Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, sodass sich die Vorgaben noch ändern können.

