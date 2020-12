Adventssingen: Lübecker Innenstadt erklingt ganz leise Stand: 07.12.2020 11:20 Uhr Kein Weihnachtsmarkt und kein Weihnachtstrubel in Lübecks Innenstadt. Stattdessen gab es am Nikolaustag ein leises Adventssingen - initiiert von Chorleiterin Gabriele Pott.

von Linda Ebener

Um die 40 Chormitglieder ziehen mit Lichterketten, Masken und Liederzetteln durch die Lübecker Innenstadt - mit Abstand und auch nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt, betont Leiterin der Chöre "Singakademie Lübeck" und des "Festival Chor Kunst am Kai", Gabriele Pott: "Wir singen alle mit Masken. Es ist kein Konzert, sondern es ist einfach für uns, weil wir Lust haben zu singen. Es ist für andere, die Lust haben zuzuhören oder mitzumachen, einfach sozusagen 'Join in the Party' und 'Mach einfach mit'."

Los geht es auf dem Marienkirchhof. Unter einem roten Lichterhimmel haben sich die Sängerinnen und Sänger jeweils einzeln platziert. Vorbeigehende und Neugierige bleiben stehen, hören zu oder singen mit. Chorleiterin Gabriele Pott hat auch einige Liederzettel dabei - doch die sind schnell weg: "Ich dachte, dass wir mit nur wenigen Leuten kommen, dann sind aber doch eben aus den verschiedenen Gassen Leute durch die Klänge gekommen. Das ist eigentlich toll zu erleben, dass man irgendwie nicht laute Musik haben muss, nicht Geschäfte, nicht Konsum, sondern dass es wirklich um diese innere und innige Weihnachtsstimmung geht, die alle suchen. Eigentlich war es toller, als ich dachte."

Singen und Standort wechseln

Nach fünf Liedern wird der Standort gewechselt. Es geht auf den Schrangen, eine Straße, in der ein Tannenwald aufgebaut ist - schön geschmückt und hell beleuchtet. Dazwischen versammelt sich der Chor. Chorsängerin Claudia ist mit Lichterketten behangen und begeistert, dass sie wieder öffentlich singen kann: "Es ist sehr wichtig für die Weihnachtszeit, man geht mal aus dem Haus und man hat mal wieder einen Tannenbaum um sich, dass fehlt einem schon."

Richtig weihnachtlich wird es auf dem Markt. Der Chor versammelt sich unter dem beleuchteten Lichterhimmel, neben einem großen und geschmückten Weihnachtsbaum. Auch die umstehenden Menschen sind von der weihnachtlichen Atmosphäre begeistert: "Tolle Stimmung, super unerwartet und echt schön." Auch am 3. und 4. Adventssonntag soll es ein leises Adventssingen in Lübeck geben, los geht es jeweils um 16 Uhr auf dem Marienkirchhof.

