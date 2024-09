Abstimmung: Soll Martynas Levickis im Pferdetheater auf Rügen auftreten? Stand: 25.09.2024 06:00 Uhr Wir stellen drei Orte vor, die für das dritte von vier NDR Kultur PopUp! Konzerten in der engeren Auswahl sind. Stimmen Sie heute unten auf dieser Seite für das Pferdetheater auf Rügen ab - mit etwas Glück können Sie dabei ein Outdoor-Digitalradio gewinnen!

Am 2. Oktober gibt der Akkordeonist Martynas Levickis ein NDR Kultur PopUp!-Konzert. Nur wo - das ist noch offen. Über diese drei Orte können Sie abstimmen:

Ein Pferdetheater auf Rügen

Die Aufführungen des Pferdetheaters in Zirkow finden je nach Wetter entweder in einer unter Denkmalschutz stehenden Reithalle oder auf einem Reitplatz draußen statt - mit überdachter Zuschauertribüne. Mit großer Leidenschaft inszeniert das Team des Pferdetheaters seine Shows. Cornelia Brähmer sieht viele Parallelen zwischen Musik und Reiterei: "Wenn Musiker mit ihrem Instrument und Reiter mit ihrem Pferd idealerweise verschmelzen, kann dies eine magische Wirkung auf Zuhörer und Betrachter haben und noch lange nachklingen". Die Pferdetheatercrew freut sich, wenn sie mit ihren Stücken Menschen immer wieder auch überraschen kann. Nun würden Sie sich gerne selbst überraschen mit dem NDR PopUp!-Konzert mit Martynas Levickis und sind gespannt, ob das klappt.

Eine Galeriehalle in Tarp

In Kürze wird die Galerie CarpArten in dem kleinen Ort Tarp nahe der dänischen Grenze eröffnet. Sie wird vom Penomanten Verlag betrieben, der sich vor allem an gehörlose Menschen richtet. In der neuen Galerie sollen von nun an auch gehörlose Künstler ausstellen, aber nicht ausschließlich. Warum die Kunsthalle der richtige Ort für das NDR Kultur PopUp!-Konzert mit Martynas Levickis wäre? "Wir haben gute Laune, sind immer offen für neue Ideen und verbinden mit einem Konzert bei uns gehörlose Menschen mit Musik", erzählt Astrid Franke. "Egal ob Menschen im Rolli, Audi, auf dem Trecker oder im Kinderwagen vorfahren: In der CapArten Galerie ist jeder willkommen." Dieser Ort, der Menschen zusammenbringen soll, ist erst gerade im Entstehen und das NDR Kultur PopUp!-Konzert wäre ein schöner Auftakt, um gemeinsam Kunst, Kultur und Musik zu erleben.

AUDIO: CarpArten-Galerie: "Bilder werden die Welt ein bisschen besser machen" (4 Min) CarpArten-Galerie: "Bilder werden die Welt ein bisschen besser machen" (4 Min)

Eine Fußballkneipe in Göttingen

Die urige Fußballkneipe am "Stadion an der Speckstraße" in Göttingen könnte ebenfalls der Ort für das NDR Kultur PopUp!-Konzert mit Martynas Levickis werden. Und der Wirt ist sich sicher, dass man für Levickis im Fall der Fälle schnell Platz schaffen könnte. Früher hat es hier regelmäßig eine offene Bühne gegeben und auch Partys finden ab und zu statt. Aber am meisten sind es die Menschen, die diesen Ort ausmachen, erzählt Wirt Dominik "Nikki" Hollender: "Als ich eine neue Theken- und Zapfanlage benötigte und sich die Verhandlungen mit der Bank sehr mühsam gestalteten, postete ich auf Social Media, dass 14.000 Euro brauche. Innerhalb von neun Tagen hatte ich das Geld als Darlehen meiner Gäste beisammen, mittlerweile ist alles zurückbezahlt. Während Corona überraschten mich meine Gäste mit einem Soli-T-Shirt. Sie designten und verkauften es." Sollten Sie genug Stimmen für das NDR Kultur PopUp!-Konzert mit Martynas Levickis bekommen, würden sich Wirt "Nikki" Hollender und seine Stammgäste riesig freuen.

AUDIO: Nikki Hollenders Fußballkneipe: "Hier fühlt sich jeder willkommen" (3 Min) Nikki Hollenders Fußballkneipe: "Hier fühlt sich jeder willkommen" (3 Min)

Drei Orte, drei Abstimmtage

Pferdetheater, Reithalle oder Fußballkneipe? Wo das Konzert mit Martynas Levickis tatsächlich stattfindet, entscheiden Sie! Jedem der drei Orte widmen wir diese Woche einen Tag auf NDR Kultur: Wir stellen Räume und Menschen im Programm vor. Und: Jeder der drei Orte hat an "seinem" Tag die Möglichkeit, Stimmen für sich zu sammeln - das Abstimmformular finden Sie unten auf dieser Seite. Für welchen Ort Sie an welchem Tag abstimmen können, wird jeweils ab morgens im Radioprogramm von NDR Kultur verkündet.

Schalten Sie also unbedingt NDR Kultur ein, achten Sie darauf, wann Ihr Favorit vorgestellt wird und geben dann direkt auf dieser Seite Ihre Stimme ab. Tragen Sie so dazu bei, ein hochkarätiges Konzert zu sich in die Region zu holen.

Abstimmen und Outdoor-Digitalradio gewinnen

Und auch so wird die Musik zu Ihrem Alltagsbegleiter: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir an jedem Abstimmtag ein Outdoor-Digitalradio! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Heute abstimmen für das Pferdetheater auf Rügen!

In dieser Woche hat jeder der drei vorgestellten Orte seinen eigenen Abstimmtag. Heute zählt Ihre Stimme für das Pferdetheater auf Rügen.

