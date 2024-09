Abstimmung: Soll Julian Prégardien im Krankenhaus in Elmshorn singen? Stand: 09.09.2024 06:00 Uhr Wir stellen drei Orte vor, die für das erste von vier NDR Kultur PopUp! Konzerten in der engeren Auswahl sind. Stimmen Sie heute unten auf dieser Seite für das Krankenhaus in Elmshorn ab - mit etwas Glück können Sie dabei ein Outdoor-Digitalradio gewinnen!

Am 18. September gibt Tenor Julian Prégardien gemeinsam mit Stipendiaten der Balthasar-Neumann-Akademie ein NDR Kultur PopUp! Konzert. Nur wo - das ist noch offen. Diese drei Orte hat eine NDR Kultur Jury in die engere Auswahl genommen:

An Bord eines Segelschulschiffs

Der beeindruckende Dreimaster "Großherzogin Elisabeth" ist aktuell in Nord- und Ostsee unterwegs, liegt zum Konzerttermin aber im Hafen der niedersächsischen Kleinstadt Elsfleth an der Hunte. "Es ist einzigartig - eines der wenigen noch im Einsatz befindlichen Segelschulschiffe Deutschlands", sagt Johannes Reifig vom Schulschiffverein, der die "Großherzogin Elisabeth" betreibt. So werden auf dem 115 Jahre alten Traditionssegler heute noch Kadetten von Kreuzfahrtschiffen und Nautik-Studierende verschiedener Hochschulen ausgebildet. "Alle Crewmitglieder, von den Kapitänen über Steuerleute, Maschinisten, Smutjes und Decksleute sind ehrenamtlich tätig", erzählt Reifig. Das NDR Kultur PopUp! Konzert mit Julian Prégardien könnte in der Schiffsmesse, also dem Speisesaal, stattfinden.

Im traditionsreichen Café in der Wolfsburger Innenstadt

Das Haus in der Wolfsburger Porschestraße blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte zurück. Gebaut wurde es, als man dort in den 1950er-Jahren eine Fußgängerzone eingerichtet hat. "Damals fanden hier unter anderem Modenschauen statt", erzählt Geschäftsführerin Imke Wolf-Doettinchem. "Das Café Cadera war der Ort in Wolfsburg, wo man hinging." Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden zeigen: Vermutlich hat sich seitdem hier nicht allzu viel verändert. Ein besonderer Blickfang im Gastraum ist die geschwungene Balustrade, aber auch Details wie der stilechte Kronleuchter oder eine Scheibe mit Buntglas-Elementen begeistern das Publikum mit ihrem Retro-Charme.

Im Krankenhaus in Elmshorn

Eine Klinik ist ein Ort, an dem viele Menschen ein wenig Abwechslung wahrscheinlich gut gebrauchen können. NDR Kultur würde deshalb die Cafeteria des Regio Klinikums Elmshorn in einen Konzertsaal umwandeln und Patientinnen und Patienten, Personal und Gästen einen unvergesslichen Nachmittag bereiten. Die Idee, sich mit der Klinik für ein NDR Kultur PopUp! Konzert zu bewerben, kam von den "Grünen Damen und Herren". Die Gruppe aus etwa 35 Aktiven kümmert sich ehrenamtlich um die Patientinnen und Patienten des Krankenhauses. Die Helferinnen und Helfer nehmen sich Zeit für Gespräche und unterstützen bei Formalitäten oder Besorgungen.

Drei Orte, drei Abstimmtage

Segelschiff, Café oder Krankenhaus? Wo das Konzert mit Julian Prégardien tatsächlich stattfindet, entscheiden Sie! Jedem der drei Orte widmen wir ab Montag einen Tag auf NDR Kultur: Wir stellen Räume und Menschen im Programm vor. Und: Jeder der drei Orte hat an "seinem" Tag die Möglichkeit, Stimmen für sich zu sammeln - das Abstimmformular finden Sie unten auf dieser Seite. Für welchen Ort Sie an welchem Tag abstimmen können, wird jeweils ab morgens im Radioprogramm von NDR Kultur verkündet.

Schalten Sie also ab Montag unbedingt NDR Kultur ein, achten Sie darauf, wann Ihr Favorit vorgestellt wird und geben dann direkt Ihre Stimme ab. Tragen Sie so dazu bei, ein hochkarätiges Konzert zu sich in die Region zu holen.

Abstimmen und Outdoor-Digitalradio gewinnen

Und auch so wird die Musik zu Ihrem Alltagsbegleiter: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir an jedem Abstimmtag ein Outdoor-Digitalradio! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Stimmen Sie heute für das Krankenhaus in Elmshorn ab!

In dieser Woche hat jeder der drei vorgestellten Orte seinen eigenen Abstimmtag. Heute zählt Ihre Stimme für das Krankenhaus in Elmshorn.

