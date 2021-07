ARD-Olympiasong: Max Mutzke singt "Beste Idee"

Hymne auf das Team: Max Mutzke singt ARD-Olympiasong Stand: 21.07.2021 13:51 Uhr Wenn man in den nächsten Wochen den Fernseher einschaltet, wird man dieses Lied öfter hören: den Olympiasong der ARD. "Beste Idee" heißt er, geschrieben und gesungen hat ihn Max Mutzke.

von Ocke Bandixen

"Wir sind die beste Idee", heißt es in einer Liedzeile. Es ist eine Hymne auf das Team - auf die gemeinsame Leistung, das, was einen mit anderen zusammenhält. Im Video sieht man Max Mutze und viele Sportlerinnen und Sportler, die kämpfen, sich konzentrieren, sich auf den Wettbewerb freuen.

Das Lied passt zu Olympia, gerade zu den vielen Teams: den Ruderern, den Doppeln, den Mannschaften. Aber gedacht war das Lied ursprünglich anders, erklärt Mutzke: "Für mich war das ein Liebes-Song, aber ich wollte das so mit Sportbildern spicken, dass man als Mannschaft sagen kann, wir gehen jetzt hier raus und zeigen, was wir können."

Große Aufmerksamkeit für Max Mutzkes Olympia-Song

Max Mutzke freut sich sichtbar und hörbar darüber, dass sein Lied ausgewählt wurde: "Mir ist das Herz stehengeblieben, weil man als Künstler ganz genau weiß, was das bedeutet." Und zwar: große Aufmerksamkeit - kostbar in diesen Zeiten. Max Mutzke ist beides gewohnt: die ganz große Bühne, wie zum Beispiel beim Eurovision Song Contest 2004, wo er an der Seite von Stefan Raab den 8. Platz erreichte. Der Wettbewerbsgedanke von Olympia ist ihm damit nicht ganz fremd. Aber er kennt und schätzt durchaus auch die kleine Bühne, die intime Atmosphäre eines kleinen Clubs.

Und die Freiheit, sich nicht festzulegen auf ein Genre - Jazz, Pop, Hip Hop, Crossover. Keine Disziplin scheint ihm fremd zu sein. Bis hin zu seinen Auftritten mit der NDR Radiophilharmonie, auch beim Schleswig-Holstein Musik Festival. Max Mutzke ist ein Teamplayer, wie er es auch als Gastgeber des Abends "Zeit für Kultur" über den schwierigen Festivalsommer im NDR Fernsehen zeigte.

"Bei Olympia ist für jeden was dabei": Ein Hingucker für Mutzke

Sport macht er auch selbst: auf Tour laufen, sonst gern Radfahren. Aber das ist noch nicht alles, was auch sein weitreichendes Interesse an Olympia erklärt: "Früher auch Kampfsport, Judo und anderes. Langlauf konnte ich vor allem machen, weil ich ja nicht so viel auf Tournee war."

Olympische Spiele sind in Pandemiezeiten sicher etwas anders, weil keine Zuschauer vor Ort für die Stimmung sorgen, aber für Max Mutzke dennoch und schon immer ein Hingucker: "Es ist schon eine ganz tolle Veranstaltung. Dass man es geschafft hat, die Besten zusammenzubringen und die zeigen dann mal, was sie können. Man lernt ja auch noch neue Sportarten kennen. Bei Olympia ist für jeden was dabei." Und bei diesen Olympischen Spielen auch das Lied von Max Mutzke.

