Stand: 30.04.2019 13:05 Uhr

A-cappella-Woche Hannover: Klassik, Barock und Jazz von Agnes Bührig

13 Ensembles aus 12 Ländern - das ist das umfangreiche Teilnehmerfeld, mit dem die 19. Ausgabe der Internationalen A-cappella-Woche Hannover in diesem Jahr aufwartet. Die Bandbreite reicht dabei von meditativ bis poppig, von Rock und Jazz bis zu Klassik und Barock. Unter anderem steht Renaissance-Musik komponiert von und für Frauen im Fokus.

"Breaking the habit" heißt das Programm von Stile Antico aus Großbritannien, die am 1. Mai in Hannovers Markuskirche zu Gast sind. Ein Ensemble, das sich auf die Vokalmusik der englischen, flämischen und spanischen Renaissance-Musik spezialisiert hat und jetzt die Gewohnheit brechen will, dabei vor allem an Meister wie Palestrina oder Monteverdi zu denken.

Werke von Komponistinnen der Renaissance

Stile Antico präsentiert Werke von Komponistinnen der Renaissance, so der Veranstalter Roger Cericius: "Wenn wir heute an komponierende Frauen denken, dann denken wir an Hildegard von Bingen. Es beschreibt im Prinzip diese Rollenverteilung, also das klösterliche Leben und die Möglichkeit, im Kloster eine Annäherung auch an die Musik, die außerhalb der Mauern stattgefunden hat, zu finden. Sich inspirieren zu lassen und gleichzeitig auch für sich selbst einen geschützten Raum zu finden, um aktiv zu werden."

Auch die Latvian Voices sind bereits Teil der Musikgeschichte. Vor zehn Jahren fanden sie sich in Lettland zusammen. Ein Land, das von starken Sängertraditionen geprägt ist. Inzwischen haben sie diverse Wettbewerbe gewonnen und singen ein Repertoire, das von den alten Musiktraditionen Osteuropas bis zu gegenwärtigen Arrangements reicht. Eine Besonderheit: Das Ensemble besteht nur aus Frauen. "Das kommt zwar immer mal wieder vor," meint Cericius, "findet aber meistens eher im Popbereich statt, weil man dann technische Hilfsmittel nehmen kann, um zum Beispiel Bass-Stimmen durch einen Octaver oder ähnliches darzustellen. Da ist das dann leichter."

Einblicke in die Probenroutinen eines Ensembles

Die Bildung von Sounds, von Harmonien, sei mit reinen Frauenstimmen eben etwas komplizierter als bei Männern, die eine höhere Range abdecken können. Insofern sei es eine spannende Herausforderung, auch, was die Literatur anbelangt.

Und wer nicht nur zuhören, sondern selbst lernen will, kommt bei der A-Cappella-Woche Hannover auch auf seine Kosten: Im Niedersächsischen Landesmuseum gibt es täglich einen kostenlosen Singtreff unter professioneller Anleitung für alle. Das multinationale Ensemble Accent gibt zudem Workshops, in denen es unter anderem um Probenroutinen geht, wenn man in unterschiedlichen Ländern wohnt und die Erarbeitung neuer Stücke zunächst über digitale Kanäle wie Email und Skype läuft.

"Wenn man räumlich getrennt ist, muss man andere Formen finden," sagt Roger Cericius, "und diese Formen brauchen bestimmte Disziplinen, um das zu vermitteln: Wie lerne ich eigentlich für mich alleine zu Hause etwas, das ich mit anderen singen will, ohne, dass ich die anderen höre?" Diese Exzellenz zu vermitteln, das sei etwas ganz Besonders.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 30.04.2019 | 14:20 Uhr