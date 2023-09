Schaumburger Märchensänger: Botschafter eines friedlichen Deutschlands Stand: 28.09.2023 00:01 Uhr Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sorgte ein Kinderchor aus Niedersachsen international für Furore. Die Schaumburger Märchensinger waren erfolgreich in den britischen Charts und tourten wochenlang durch die USA. In diesem Jahr feiert der Chor sein 75-jähriges Jubiläum.

"Mein Vater war ein Wandersmann" - ein einfaches Lied auf Deutsch. Die BBC hatte es bei einem der Live-Auftritte der Märchensänger mitgeschnitten. 1954 hielt es sich fünf Wochen lang auf Platz 2 der britischen Charts - in Australien acht Wochen lang auf Platz 1. Dass die 40 Jungen und Mädchen im Ausland gut ankamen, hatte sich sogar schon vier Jahre früher abgezeichnet. "Der Haupterfolg 1950 war dann tatsächlich Cambridge. Dort erlebten die Kinder einen Riesenerfolg. Die Leute standen auf den Stühlen, sie tobten, sie ließen die Kinder nicht weg und das englische Radio sendete mehrfach darüber", so Wolfgang Wicklein. In den 60er- und 70er-Jahren sang Wicklein in dem Chor. Der unglaubliche Erfolg um die Märchensänger ist für ihn auch heute noch bemerkenswert.

Mehrere Touren durch die USA

14 Mal sei der Chor allein in den Vereinigten Staaten gewesen - jeweils mit Dutzenden von Auftritten. Legendär sei ein Konzert 1954 in Washington gewesen. "Es wurde diskutiert, wird die Nationalhymne gesungen oder nicht. Es wurde die amerikanische gesungen und gleich hinterher die deutsche - und auch die deutsche Flagge gezeigt", so Wicklein. "Das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika, und es war ein Riesenerfolg." Die Märchensänger tourten durch die ganze Welt, gaben viele Konzerte. Oft war der Chor monatelang im Ausland. Kein Problem für das niedersächsische Kultusministerium, das die Fahrten anstandslos genehmigte.

Die ehemalige Märchensängerin Sabine Rust erklärt das so: "Weil der Chor als Botschafter des guten Willens gern gesehen war und Deutschland natürlich darauf bedacht war, diesen guten Willen zu verbreiten - quasi in Form von Kindern, Jugendlichen, die gut ankamen, die mit Musik einfach die Herzen der Menschen geöffnet haben."

Schulunterricht auf Reisen

Für die Kinder musste während der Fahrten Schulunterricht organisiert werden. "Das sah so aus, dass wir morgens aufstanden, frühstückten, in den Bus stiegen, erst einmal fuhren. Und dann wurde Parole ausgegeben heute Schularbeiten´", erinnert sich Susanne Rust. "Wir haben alles im Bus gemacht. Wir haben gesungen, gespielt, gehandarbeitet und auch Schularbeiten gemacht. Wobei die Älteren den Jüngeren immer geholfen haben."

Zahlreiche Prominente haben die Schaumburger Kinder bei ihren Konzertfahrten kennengelernt: Präsident Nixon hat den Chor 1972 persönlich ins Weiße Haus eingeladen - auch einige Menschen aus der Eisenhower-Familie waren da.

Ausstellung und Jubiläumskonzerte im Oktober

Edith Möller hatte den Chor 1948 gegründet. Sie hat dafür gesorgt, dass mit den Einnahmen ein Heim für Waisenkinder eingerichtet wurde. Dafür kaufte der Chor in Bückeburg eine große Stadtvilla. Heute ist dort die Musikschule Schaumburger Märchensänger untergebracht. Mit dem Tod von Edith Möller 1975 endete die große Zeit des Chores.

Der Verein ehemalige Schaumburger Märchensänger bereitet zurzeit eine Ausstellung vor, die im Oktober in Bückeburg zu sehen sein wird. Am 6. Oktober gibt es zudem ein Jubiläumskonzert mit den aktuellen Märchensängern im Rathaussaal Bückeburg.

