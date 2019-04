50 Jahre BJO: Ein Ehemaliger im Porträt

1969 gründete der Deutsche Musikrat das Bundesjugendorchester für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker. In diesem Jahr feiert es sein 50-jähriges Bestehen. Mehrere Konzerte stehen im Festjahr auf dem Programm: Am 18. April findet ein Konzert im Festspielhaus Baden-Baden statt. Mit dabei sind Mitglieder der Berliner Philharmoniker und Dirigent Hermann Bäumer. Am 25. April feiern sie das "Fest der Ehemaligen" auf dem Gürzenich in Köln. Drei weitere Konzerte spielt das Bundesjugendorchester zu seinem Geburtstag: am 26. April in Köln, am 27. April in Leipzig und am 29. April in Berlin.