Podium der Jungen - Live Stand: 28.04.2022 13:18 Uhr Im "Podium der Jungen" präsentieren sich vielversprechende Nachwuchstalente der Musikhochschulen. Gewinnen Sie zwei Karten für ein Konzert mit Studierenden aus Rostock.

Sie sind jung, sie sind gut und sie wollen zeigen, was sie können. Das "Podium der Jungen" stellt Ihnen die derzeit besten Nachwuchstalente der Hochschule für Musik und Theater Rostock vor. Darunter ist die ukrainische Pianistin Oksana Goretska, die seit zwei Jahren in der Klasse von Matthias Kirschnereit studiert und die sich mit Modest Mussorgskys berühmten Zyklus "Bilder einer Ausstellung" präsentieren wird. Außerdem stellt sich ein vielversprechendes Streichquartett-Ensemble der Musikhochschule mit Beethovens Streichquartett F-Dur op. 18 Nr. 1 vor. Spannende Töne gibt es auch aus den Gesangs- und Bläserklassen. Zum Finale der Sendung spielt der junge Pianist und Wettbewerbspreisträger Philipp Thönes Musik von Claude Debussy. In Interviews mit dem NDR Kulturmoderatoren-Team Eva Schramm und Stephan Sturm kann man einiges über die jungen Talente erfahren. Erleben Sie die "Stars von Morgen" live in Rostock.

Und Sie können dabei sein! Erleben Sie Musikstudierende der Spitzenklasse live in der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück, melden wir uns in ein paar Tagen bei Ihnen.

Das Programm Ludwig van Beethoven

Streichquartett F- Dur op. 18 Nr. 1

Oskar Kaiser Violine

Sara Ferreira Violine

Anna Furmanowicz Viola

Pauline Gude Violoncello



Modest Mussorgsky

„Bilder einer Ausstellung“ Zyklus für Klavier

Oksana Goretska Klavier



Hugo Wolf

Lieder aus dem „Italienischen Liederbuch“ (Ausschnitt)

Viola Michalski Sopran

Martha-Luise Urbane Mezzosopran

Kyoungjun Lee Tenor

Andi Jin Bariton

Yuka Ieda und Chemin Oh Klavier



Franz Schubert

Introduktion und Variationen über „Trockne Blumen“ für Klavier und Flöte D 802

Chioma Susanna Eyermann Flöte

Oksana Goretska Klavier



Claude Debussy

Des pas sur la neige (aus Préludes, Heft 1)

Feux d'artifice (aus Préludes, Heft 2)

Philipp Thönes Klavier



Live aus dem Katharinensaal der Hochschule für Musik und Theater Rostock

