Staatliches Museum Schwerin erwirbt umfangreiche Fluxus-Kunst

Das Staatliche Museum Schwerin hat 452 Werke der internationalen Fluxus-Kunst angekauft. Das Konvolut war von dem Kölner Sammler-Ehepaar Kelter in den vergangenen 40 Jahren zusammengetragen worden, wie das Museum am Montag mitteilte. Darunter sind Werke von Werke von Ben Vautier, Takako Saito, Endre Tot, Al Hansen, Ben Patterson und Robert Filliou. Fluxus ist eine internationale Kunstbewegung, die Anfang der 1960er Jahre in New York und im Rheinland entstand und schnell ein internationales Netzwerk entwickelte. Sie versucht, Kunst und Alltag miteinander zu verbinden und die Betrachtenden zum kreativen Handeln anzuregen. Die Kulturstiftung der Länder fördert den Ankauf den Angaben zufolge mit 145.000 Euro. | Sendebezug: | 04.07.2023 12:30 | NDR Kultur