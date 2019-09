Stand: 25.09.2019 16:37 Uhr

Piraten der Hansezeit im Hansemuseum Lübeck von Thorsten Philipps

Freibeuter oder Piraten - da denkt man schnell an Karibik und schwarze Flagge mit weißem Totenkopf, aber tatsächlich waren Piraten auch Handlanger für Königinnen und Könige. Das Europäische Hansemuseum beleuchtet nun mit seiner ersten eigenen Ausstellung "Störtebeker und Konsorten" die Piraten im Mittelalter auf der Nord- und Ostsee und die Frage "Was war Gewalt auf See?". Eine Reportage von den Aufbauarbeiten.

Friederike Holst, Kuratorin der Ausstellung, und Restauratorin Stephanie Schipper stehen vor einer leeren Vitrine und einem Tisch. Darauf steht eine Kiste, aus der sie Pantoffeln eines Seeräubers auspacken. Die Schuhe sind aus rotem Seidensamt. Die beiden Frauen heben die historischen Pantoffeln, die etwa 35 Zentimeter lang sind, mit weißen Handschuhen in die Vitrine.

Restauratorinnen müssen viele Kleinigkeiten beachten



Die Pantoffeln sind eins von 16 Exponaten. Wie sie hinter dem Glas präsentiert werden, ist eine Wissenschaft für sich. "Stellen wir die eher so ineinander gerichtet oder auswärts gerichtet hin? Was kann das ausdrücken? Das sind kleine Sachen, die müssen wir immer wieder als Restauratorinnen besprechen", erzählt Restauratorin Schipper.

40 bis 50 Prozent Luftfeuchtigkeit bei 20 Grad Vitrinentemperatur: Unter diesen klimatischen Bedingungen müssen die Pantoffeln und ein Nierendolch aus Eisen und hellbraunem Wurzelholz aus dem 14. Jahrhundert ausgestellt werden. "Diese Vitrine ist so konzipiert, dass wir darin ein Fach verstecken, in dem wir die Feuchtigkeit mit Silikatgelen regulieren", so Schipper.

Die Pantoffeln kommen aus dem Landesmuseum Emden. Tanja Töbe, archäologische Restauratorin in Bremen, hat in einer speziellen Klimakiste ein schwarzes Tau aus einer Pflanzenfaser und zwei Bootshaken von der Nordsee an die Ostsee mitgebracht - als Leihgabe. Auf dieses Stück ist Projektleiterin Franziska Evers besonders stolz.

Geschichte von Piraten auf Tafeln

Mit den Exponaten, den Geschichten von Piraten, die aufgeschrieben auf Tafeln präsentiert werden, oder auch mit Schattenspielen auf einer Videoleinwand will die Historikerin zeigen: Gewalt war Teil des Alltags. "Es gibt verschiedene Motive, Gewalt anzuwenden. Aber das Anwenden von Gewalt war per se legitim. Pirat war derjenige, dem das zugeschrieben wurde", so Evers.

Eine Ausstellung, die auch mithilfe der Pantoffeln zeigt: Klaus Störtebeker ist nur eine Legende und hat nie gelebt. "Denn an den Schuhen ist bewiesen, dass sie gar nicht aus Störtebeckers Zeit stammen. Dementsprechend haben sie ihm nie gehört", sagt Schipper. Evers ergänzt: "Einen Klaus Störtebeker hat es wohl so nie gegeben. Es gab einen Störtebeker, ohne einen Vornamen, der in den Quellen immer wieder bei den Raubüberfällen erwähnt ist".

Die Schau "Störtebeker und Konsorten - Piraten der Hansezeit?" macht Lust auf das Eintauchen in eine andere Zeit und dauert noch bis zum 19. April 2020.

Öffnungszeiten: Täglich: 10 - 18 Uhr (außer 24.12.)

