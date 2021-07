Stahlhartes Programm: Werftsommer beim SHMF Stand: 17.07.2021 10:51 Uhr Das SHMF überlegt sich jedes Jahr besondere Auftrittsorte: An diesem Wochenende finden viele Konzerte in der Gollan-Werft statt. Beitrag anhören 4 Min

von Linda Ebener

Noch steht nicht alles an seinem Platz, dafür sind schon alle 942 Stühle vor der großen Open-Air-Bühne an der Kulturwerft Gollan gestellt. Rechts und links die alten Backsteingebäude der alten Werft und im Hintergrund sieht man die Türme der Marienkirche. Neben der Bühne steht ein LKW, von dem die Männer die Technik auf die Bühne schleppen und die ersten Lautsprecherboxen verkabeln.

"Es ist ein Mini-Wochenend-Festival und es läuft unter besonderen Bedingungen ab", erklärt Projektleiterin Hannah Bregler und fügt an: "Wenn man vielleicht von großen Festivals gewöhnt ist, dass Tausende Leute vor der Bühne sich tummeln, tanzen, stehen und feiern ... dann sind die Konzerte hier eben bestuhlt. Wir haben für jeden einen festen Sitzplatz draußen, mit Abstand."

Alicia Edelweiß und Patrice mit dabei

Die Füße dürfen aber selbstverständlich mitwippen. Und bei den Künstlerinnen und Künstlern bleibt das wahrscheinlich nicht aus. Zwei Tage lang spielen Bands und Singer-Songwriter mitten auf dem ehemaligen Werftgelände. Den Auftakt macht die Österreicherin Alicia Edelweiß, außerdem mit dabei Reggae-Star Patrice und Wallis Bird. Abends steht dann Meute auf der Bühne.

Die elfköpfige Techno-Brassband aus Hamburg interpretiert die Blaskapelle ganz neu und orientiert sich an elektronischer Musik. Am Sonntag spielen Singer-Songwriterin Miss Ellie und die Bands Dota und Die Höchste Eisenbahn. Und so ein Mini-Festival gab es beim Schleswig-Holstein Musikfestival in der Form noch nicht.

Einmalige Atmosphäre mit tollem Blick

"Wir hatten in den letzten Jahren oft schon Indoor-Konzerte hier in der großen Halle," sagt Bregler: "Letztes Jahr haben wir draußen die Open-Air-Konzerte gestartet und festgestellt, dass das einfach grandios ist. Das Publikum guckt auf die Kirchtürme von der Marienkirche, direkt neben dem Spitzbunker. Deswegen wollten wir das unbedingt beibehalten, auch dieses Jahr draußen Konzerte zu machen."

Neben der Musik gibt es auch regionale Essensstände und Initiativen, zum Beispiel den WWF und den KulturFunken aus Lübeck. Sie unterstützen Künstlerinnen und Künstler in der Corona-Pandemie.

Was beim Werftsommer definitiv anders ist als bei anderen Konzerten des SHMF, ist nicht nur die Musik, sondern eben auch die Atmosphäre: auf der Kulturwerft Gollan mitten in Lübeck, Industrieschau mit Blick auf die Altstadt.

