Kunstkrimi in Kiel: Das Geheimnis der alten italienischen Vasen Stand: 15.09.2023 00:01 Uhr Vasen aus der Kieler Antikensammlung stammen aus Raubgrabungen. Jetzt gehen sie zurück nach Italien.

von Anina Pommerenke

Das Abkommen steht schon eine ganze Weile, am Donnerstag werden nun vier Vasen aus der Antikensammlung der Uni Kiel offiziell an den italienischen Staat zurückgegeben. Die Kieler Antikensammlung hatte die Vasen in den 1980er- und 1990er-Jahren erworben. Das war zwar damals legal, aber nicht unumstritten, erklärt Prof. Dr. Annette Haug, Leiterin der Kieler Antikensammlung. "In den 1980er- und 1990er-Jahren, wenn man damals auf dem Kunstmarkt Objekte eingekauft hat, dann musste man schon damit rechnen, dass ihre Provenienz nicht ganz gesichert war." Auch die vier Vasen, die Donnerstag an Italien zurückgegeben werden, stammen höchstwahrscheinlich aus illegalen Raubgrabungen in Apulien, Süditalien. Die Übergabe ist für Donnerstagabend mit einem Festakt in der Kunsthalle Kiel geplant. Mit dabei sind unter anderem Kultusministerin Karin Prien (CDU) und der italienische Botschafter Armando Varrichhio.

