Kunsthalle Kiel zeigt Werke von Lotte Laserstein von Frank Hajasch

Sie war eine der ersten Studierenden an den deutschen Kunstakademien, nachdem sich diese 1919 auch für Frauen öffneten. Lotte Laserstein wurde dann im Berlin der Weimarer Republik sehr bekannt. Ab Sonnabend zeigt die Kunsthalle zu Kiel die umfassende Ausstellung "Von Angesicht zu Angesicht""zu Lotte Laserstein, die als eine der wichtigen Wiederentdeckung der vergangenen Jahre gilt.

Im Fokus der Ausstellung "Von Angesicht zu Angesicht" stehen Lasersteins Berliner Jahre in der Weimarer Republik. Entlang von über 40 internationalen Leihgaben - darunter Gemälde, Grafiken, Archivalien - lässt sich der künstlerische Werdegang der Jüdin Lotte Laserstein erleben.

Bilder einer neuen Frau

"Lotte Laserstein malte vor allem Portraits und Figurendarstellungen", sagt Anette Hüsch, Leiterin der Kunsthalle zu Kiel. "Sie zeigte Bilder der sogenannten 'Neuen Frau', eine Rolle, die sich in der Zeit der Weimarer Republik entwickelte. Lotte Laserstein schulte sich stark an einem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Realismus. Sie arbeitete mit Formen der Neuen Sachlichkeit und fand dabei zu einem ganz eigenen realistischen Stil."

Flucht der Familie Laserstein

Ein weiteres Thema der Ausstellung ist die Verfolgung und Flucht der jüdischen Familie von Lotte Laserstein. Die Künstlerin konnte sich 1937 in Sicherheit bringen. Auf Einladung zeigte sie die heute wiederentdeckten Werke in Schweden, wo sie dann bis zu ihrem Tod 1993 lebte. An den Erfolg ihrer Berliner Jahre konnte sie aber nicht mehr anknüpfen. Die aktuelle Ausstellung der Kunsthalle Kiel ist bis zum 19. Januar zu sehen.

