Heiligenhafen: Bunter Comic statt dröger Chronik Stand: 21.05.2021 13:30 Uhr Stadtgeschichte klingt nach staubigem Archivmaterial. Das geht anders: Heiligenhafens Historie gibt es jetzt als Comic.

von Astrid Wulf

Heiligenhafen ist mehr als nur Sehnsuchtsort für Ostsee-Urlauber und Wassersport-Fans. Das Hafenstädtchen an der Ostsee hat eine bewegte Geschichte - und die gibt es jetzt in Comicform. Auf 60 Seiten reisen die Leserinnen und Leser durch Heiligenhafens Historie von der Eiszeit bis heute. Die kurzen Episoden mit den knubbelnäsigen Comicfiguren erklären knackig, unterhaltsam und zugleich historisch fundiert: Warum war Heiligenhafen immer wieder in Kriege verwickelt? Wie hat die Stadt Theodor Storm zu einer Novelle inspiriert? Und wieso lag der Hafen ständig woanders?

Anfang Mai ist der Comic herausgekommen, rund 1.500 Hefte wurden schon verkauft. Bürgermeister Kuno Brandt freut sich darüber: "Ich denke, dass wir damit viel mehr Menschen erreichen, als wenn wir sagen, ihr könnt euch eines der riesigen Geschichtsbücher über Heiligenhafen ausleihen." 23.000 Euro hat das Projekt gekostet, zum Teil finanziert durch Sponsoren wie der Sparkassenstiftung, der Kulturstiftung des Kreises Ostholstein und lokaler Betriebe. Der Comic soll auch an einer Heiligenhafener Grundschule verteilt und möglicherweise im Sachunterricht eingesetzt werden.

Herausforderung: Heiligenhafens Nazi-Vergangenheit

Der künstlerische Kopf hinter dem Heft ist Tobias Wagner, Comiczeichner aus dem niedersächsischen Schöppenstedt. Er hat eine besondere Beziehung zu Heiligenhafen, schon als Kind hatte er hier oft seine Ferien verbracht. Anderthalb Jahre hat es von der Idee bis zum Druck gedauert - und er musste sehr viele, dicke Chroniken lesen: "Man steckt eine Menge Arbeit hinein, bevor man anfängt zu zeichnen." Die inhaltliche Zusammenarbeit mit dem Comiczeichner war auch für die Stadtverwaltung ein besonderes Projekt. Bürgermeister Kuno Brandt fand es besonders schwierig, düstere Zeiten wie die des Nationalsozialismus im Comic unterzubringen. So gab es auch in Heiligenhafen einen Strand, zu dem Juden keinen Zutritt hatten. "Es ist ein Comic, es richtet sich eben auch an Kinder. Natürlich muss auch der Teil der Geschichte kindgerecht erzählt werden - das ist schon nicht so ganz einfach."

Viele Insidergags für Alteingesessene

Wer Heiligenhafen gut kennt, wird auch beim vierten und fünften Durchblättern immer wieder etwas Neues entdecken, wie Kuno Brandt sagt. Versteckte Details, Anspielungen auf lokale Geschäfte zum Beispiel. Auch der Bürgermeister selbst wurde verewigt - auf Seite 32. Er fühle sich ganz gut getroffen, sagt er lachend: "Ich hätte mich gleich wiedererkannt."

Das Heft "Heiligenhafen - die Stadtgeschichte als Comic" kostet 7,95 Euro und ist unter anderem in der Stadtbücherei, der Sparkasse und mehreren lokalen Geschäften erhältlich.

