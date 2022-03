Schloss Gottorf: Thorsten Sadowsky neuer Wissenschaftlicher Vorstand Stand: 30.03.2022 17:01 Uhr Die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen hat einen Nachfolger für den bisherigen Wissenschaftlichen Vorstand Claus von Carnap-Bornheim gefunden: Thorsten Sadowsky übernimmt das Amt auf der Schleswiger Museumsinsel.

Die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen auf Schloss Gottorf hat einen neuen Wissenschaftlichen Vorstand: Dr. Thorsten Sadowsky tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim an. Das gab Ministerpräsident Daniel Günther am Rande der Ausstellungseröffnung "Moby Dick und Röhrenkatze - 50 Jahre gesammelt für Schloss Gottorf" bekannt, die jetzt auf der Museumsinsel in Schleswig zu sehen ist.

Claus von Carnap-Bornheim geht in den Ruhestand

Thorsten Sadowsky soll das Amt am 1. Oktober 2022 übernehmen. Sein Vorgänger wird am 30. September nach über 20 Jahren im Vorstand in den Ruhestand verabschiedet. Claus von Carnap-Bornheim hatte seit der Gründung der Stiftung 1999 im Vorstand mitgewirkt. Sadowsky wird zugleich Direktor des Museums für Kunst und Kulturgeschichte auf Schloss Gottorf.

Landesmuseen als hochkarätige kulturelle Erlebnisorte positionieren

"Die wissenschaftliche Leitung der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf ist eine vielfältige, spannende und ehrenvolle Aufgabe, die ich mit großem Respekt für das bislang Geleistete angehen werde. Ich freue mich sehr auf die kollegiale Zusammenarbeit mit den kompetenten Teams der verschiedenen Häuser. Das vordringliche Projekt der kommenden Jahre wird sein, den ambitionierten Masterplan umzusetzen und die Landesmuseen auf der Schleswiger Museumsinsel noch wesentlich stärker als hochkarätige kulturelle Erlebnisorte auf höchstem internationalen Niveau zu positionieren", skizzierte Sadowsky seine Ziele.

Von Föhr über Salzburg nach Schleswig

Derzeit ist Thorsten Sadowsky noch im österreichischen Salzburg tätig, wo er seit drei Jahren das Museum der Moderne leitet. Davor stand der gebürtige Westfale fünf Jahre an der Spitze des Kirchner Museums in Davos. Der Schritt nach Schleswig-Holstein ist für Sadowsky gewissermaßen eine Rückkehr: Von 2008 bis 2013 wirkte er als Gründungsdirektor des mehrfach ausgezeichneten Museums Kunst der Westküste in Alkersum auf der Nordseeinsel Föhr. Dem waren verschiedene Aufgaben in dänischen Museen vorausgegangen.

Weitere Informationen 3 Min Museumsinsel Schloss Gottorf mit digitalem Angebot Auf dem Nydamboot durch die tosende See rudern oder mit dem Gelehrten Adam Olearius den Gottorfer Globus entdecken. 3 Min

"Die Ernennung von Dr. Thorsten Sadowsky ist eine ausgezeichnete Wahl. Damit ist zum 1. Oktober ein nahtloser Übergang vom langjährigen Wissenschaftlichen Vorstand Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim gewährleistet, dessen Herz für die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen auf Schloss Gottorf schlägt und der sie viele Jahre lang hervorragend repräsentiert hat", würdigte Daniel Günther, Vorsitzender des Gottorfer Stiftungsrats, die geleistete Arbeit von Claus von Carnap-Bornheim. Gleichzeitig betonte Günther die Verbundenheit Sadowskys mit dem norddeutschen Bundesland: "Thorsten Sadowsky ist in der Kunst- und Kulturszene in Schleswig-Holstein und weit darüber hinaus bestens vernetzt und wird Vorstandsmitglied eines hervorragend aufgestellten Kulturbetriebes."

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 30.03.2022 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen