Gerisch-Stiftung zeigt lokale Fotografinnen in Neumünster

von Jens Zacharias

Das Herz für internationale Kunst und Musik schlägt in Neumünster seit 2001 bei der Herbert Gerisch Stiftung. Künstlergrößen wie die Japanerin Leiko Ikemura und ein wunderschöner Skulpturenpark mit Arbeiten vieler renommierter internationaler Bildhauer ziehen Menschen auch über die Landesgrenzen hinaus nach Neumünster-Brachenfeld. Die lokale Kunstszene wird von der Gerisch-Stiftung aber nicht außer Acht gelassen.

Die Ausstellung "Best of 2" zeigt die Arbeiten der beiden Fotografinnen Jessika Voss und Vanja Beck, die ganz bewusst aus dem Einerlei von Familien-, Tier-, Urlaubs- und Kinderbildern ausgebrochen sind. Und fotografisches Neuland entdeckt haben. "Ich habe früher natürlich meine Kinder aufgenommen und die ganz normalen Touristen-Fotos gemacht und irgendwann habe ich bewusster fotografiert. Zunächst ganz kuriose Ansichten - dazu kommt viel Farbe und viel Licht", sagt Voss. "So bin ich darauf gekommen, das zu machen. Plötzlich gibt's neue Motive und dann fängt man mal an mit einem anderen Auge zu gucken."

Voss und Beck haben ganz verschiedene Stile

Und das können die Besucher der Ausstellung ab jetzt auch. Die Fotos zeigen Spiegelungen, Straßenkunst, Graffitis, Text- Botschaften oder am Computer entstandene experimentelle Bilder. "Wir sehen jetzt hier gerade ein Auto mit einem Caravan - wobei der Caravan in die Straße gedrängt ist und das Auto auf den Vorderreifen steht. Man weiß nicht, wie so etwas passieren kann", sagt die Besucherin Julia Kienast.

Während Jessika Voss ihre Fotos unverändert auf Papier bringt, hat Vanja Beck das Verfremden und Experimentieren am Computer entdeckt. Ihre neusten Arbeiten erinnern mit ihren stark hervorgehobenen Konturen und den einheitlichen Farbflächen entfernt an die Pop Art der 50er- und 60er-Jahre. Ausstellungsbesucherin Hilke Wasmuth ist gerade von diesem Bereich der Ausstellung überrascht: "Ich finde, dass in dieser Bildbearbeitung ganz viel Kreativität steckt und das ist ein ganz eigener Kunststil - sehr künstlerisch, hat mir sehr gut gefallen."

Die Ausstellung von Jessika Voss und Vanja Beck in der Herbert-Gerich-Stiftung läuft noch bis zum 15. Mai.

