Enten in der Kunst - "Duckomenta" in Pinneberg und Elmshorn Stand: 07.11.2021 06:00 Uhr Parallel zur Menschheitsgeschichte haben auch die Enten eine Hochkultur aufgebaut - im alten Ägypten und auch in der Neuzeit. Das ist das Konzept der "Duckomenta" - klingt unkonventionell, kommt aber gut an.

Im Stadtmuseum in Pinneberg startet die nächste Führung. Eine bunt gemischte Besuchergruppe - viele Erwachsene und einige Kinder - macht sich bereit: Eintauchen in die Entenwelt.

Jana Stoppel, wissenschaftliche Volontärin im Pinneberg Museum, führt durch die Ausstellung, sie steht vor Bildern, die denen berühmter Maler zum Verwechseln ähnlich sehen - Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich und auch Vincent van Gogh. Nur sind auf diesen Bilden Enten und Schnäbel zu sehen. "Hier sieht man schon so ein bisschen, um was es hier in der Ausstellung geht", sagt Jana Stoppel. "Es sind ganz viele Entengesichter zu sehen."

Nach der Einführung steht die Gruppe jetzt vor einem Gemälde, welches stark an "Die Freiheit führt das Volk" von Eugène Delacroix erinnert. Nur sind auf diesem Bild Figuren aus Entenhausen zu sehen, Micky Maus zum Beispiel. Auch die "Frauen aus Tahiti" von Paul Gauguin sind "verentet" worden, auch hier machen die Besucher immer wieder Halt, immer wieder ist ein Lachen zu vernehmen.

Bildung und Unterhaltung

Das Feedback der Besucher und Besucherinnen sei durchweg positiv, so die Museumsleiterin Ina Duggen-Below. "Die Leute freuen sich darüber, wir haben unheimlich nette Einträge im Gästebuch und manchmal hört man, wie sich die Leute lachend durch die Ausstellung bewegen", sagt sie. "Und das ist für uns einfach super schön."

Die Idee zur "Duckomenta" stammt aus den 80er Jahren: Damals hatte Professor Dr. Eckhart Bauer zusammen mit Studierenden an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig die Idee formuliert: Wie wäre es, wenn wir spaßeshalber annehmen, die Menschen werden schon immer von den Enten "begleitet"? Nach den ersten Exponaten kam die Idee so gut an, dass 1986 eine professionelle Ausstellung daraus wurde: die "Duckomenta". Bis heute sind Bauer und seine ehemaligen Studierenden Kern des Projekts.

Zwei Etagen voller Enten

Im Pinneberg Museum sind im Erdgeschoss die Bilder ausgestellt. Oben findet die Besuchergruppe die reguläre Dauerausstellung über die Stadtgeschichte von Pinneberg - aber auch hier hat das Museum immer wieder Ausstellungsstücke der "Duckomenta" eingestreut. Beispielsweise finden sich hier originale Münzen aus der Römerzeit, dazwischen aber auch "Entenmünzen", wenn man denn genau hinschaut. Hier lässt sich leicht etwas übersehen.

Am Ende ist sich die Gruppe einig: Diese Ausstellung ist anders, ist unterhaltend und sorgt für jede Menge schöne Momente. "Man bekommt einen Zugang zur Kunst", sagen viele und sind überrascht, wie vielfältig die "Duckomenta" ist. Albern findet das hier keiner, Museumsleiterin Ina Duggen-Below glaubt auch: "Wer mit Enten nichts anfangen kann, der kommt überhaupt nicht her."

Ab Sonntag auch in Elsmhorn

Im Museum Pinneberg ist die Ausstellung noch bis März nächsten Jahres zu sehen. An diesem Sonntag (7. Novemeber 2021) startet außerdem eine weitere Ausstellung in Elmshorn, im Industriemuseum. Die "Duckomenta" hat nämlich so viele Exponate, dass sie zeitgleich an mehreren Standorten ausstellen kann.

Hinweis für Interessierte: Das Industriemuseum Elmshorn ist wegen Umbauarbeiten von Montag, 8. November bis Freitag, 12. November 2021 geschlossen. Die Ausstellung "Duckomenta" ist nach dem Eröffnungstag wieder ab Samstag, den 13. November 2021 zu sehen und bleibt in Elmshorn bis Sonntag, den 13. März 2022.

