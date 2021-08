Stand: 24.05.2016 15:22 Uhr "Floating Piers": Christos begehbarer See von Nadine Dietrich

Ein goldgelb-orangefarbenes Band, das schnurgerade auf einer tiefblauem Fläche liegt - so stellt sich Christo seine neueste Großinstallation vor. Sie wird derzeit am norditalienischen Bergsee Lago d’Iseo aufgebaut: Drei Kilometer lange schwimmende Stege werden von einem Dörfchen am Seeufer zu zwei Inseln und wieder zurück verlaufen - bezogen mit einem Stoff, der "Dahlia" heißt. Die Besucher können auf den Stegen übers Wasser laufen. In vier Wochen startet die Kunstaktion.

In Lübeck wird noch genäht

Eine unscheinbare Werkshalle in Lübeck: Die allerletzte Lieferung von Christos goldgelb-orangefarbenen Stoff ist gekommen. Zwei Mitarbeiter der Firma "Die Luftwerker" ziehen sie in die Halle.

Rückblick Ein leuchtendes Gelb, das überwältigt Der Künstler Christo wird im kommenden Juni schwimmende stoffbezogene Stege auf einem norditalienischen See installieren. Der Stoff wird dazu in Lübeck nach den Wünschen von Christo genäht. mehr

Seit einem halben Jahr wird hier der Stoff für Christos Großinstallation fertiggenäht, in einer Woche startet der letzte Transport nach Norditalien. "Hier darf nichts mehr passieren, kein Feuer, kein Diebstahl - nichts. Der Stoff, der jetzt hier ist, ist der letzte, den wir noch verarbeiten müssen. Nachweben geht nicht mehr, das würde zeitlich nicht mehr funktionieren. Noch 16.000 Quadratmeter müssen wir schneiden und nähen. Das ist noch ein Stück hartes Stück Arbeit", sagt Firmenchef Robert Mayknecht. Er wird dem Stoff mit seinem Team umgehend an den Iseo-See hinterherreisen, gemeinsam werden sie in den letzten 48 Stunden vor der Eröffnung den Stoff auf den schwimmenden Stegen zusammennähen und befestigen.

"Wie Jesus übers Wasser gehen"

Ortswechsel zum Iseo-See: Hier werden die Stege schon seit ein paar Wochen installiert. Jeden Tag ziehen Motorboote riesige Teilstücke übers Wasser - von Christos Werft zur Baustelle vor der Insel Monte Isola, die mitten im See liegt. Die Teilstücke sind 100 Meter lang, 17 Meter breit und aus weißen Plastikwürfeln zusammengeschraubt. Sie wirken wie überdimensionierte Badeinseln.

Vorsichtig wird das Segment an den schon installierten Steg rangiert. Dann schieben drei Arbeiter große Plastikschrauben zwischen die weißen Würfel und ziehen sie fest, bevor die Pontons auseinanderdriften können. Und wieder sind die "Floating Piers" hundert Meter weiter in den See hineingewachsen. An der Uferpromenade der Insel verfolgen eine Menge Schaulustige den Aufbau.

Auch Angelika und Michael Bayer sind darunter: "Das sieht so surreal aus, wie von einer anderen Welt, weil es nicht in die Realität passt", meint Angelika. "Übers Wasser gehen, das hat bisher nur Jesus gemacht und jetzt kann man es selber mal ausprobieren, wie das so ist", sagt ihr Mann. Beide sind fasziniert, wie flexibel die Stege sind.

Wer ins Wasser fällt, muss schwimmen können

Drei Kilometer lang sollen die schwimmenden Stege werden. Vom Dörfchen Sulzano am Seeufer rüber zur Insel Monte Isola und weiter zur winzigen Insel Sao Paolo und zurück. Kein ungefährliches Unterfangen - die Stege führen weit auf den See hinaus, der bis zu 95 Meter tief ist. Wer ins Wasser fällt, muss schwimmen können.

"Wir haben zu jeder Zeit 150 Personen als Wachpersonal am Ort in Schlauchbooten und auf den 'Floating Piers'. Falls jemand mal ins Wasser fällt oder ins Wasser springt, dass man sicher sein kann, dass der auch wieder rauskommt", sagt Wolfgang Volz. Er ist Christos Projektmanager und exklusiver Fotograf. Volz verweist auch auf die 5,5 Tonnen schweren Betonklötze, die jedes Teilstück am Seegrund verankern. Die Kommune macht sich trotzdem Sorgen. Seit dieser Woche steht fest: Es wird Zugangsbeschränkungen geben, die Rede ist von 5.000 Menschen gleichzeitig auf den Stegen. Eine Ursache ist auch das lokale Wetterphänomen Sarnerghera, ein innerhalb von fünf Minuten aufziehender Sturm mit Starkregen.

Zunächst wachsen die Stege

"Für uns ist das alles sehr interessant, weil es eine Installation von Weltrang ist", sagt Gian Paolo Ziciani. Der technische Leiter der Kommune ist mit seinem Auto auf der Insel Monte Isola unterwegs.

Dabei sind drei Vertreter von Dixi-Toiletten: "Wir hoffen, dass alles gut läuft. Wenn der Wind normal stark ist, wird schon alles gutgehen. Aber natürlich kommen auch andere große Probleme auf uns zu: mit der Wasserversorgung, dem Müll und dem Abwasser, auch die Lebensmittellagerung müssen wir bedenken: Hier haben wir normalerweise 1.800 Einwohner - und jetzt sollen 15.000, zu Hochzeiten sogar 40.000 Menschen am Tag herkommen!"

Jetzt aber wachsen erst mal die weißen Stege wie überdimensionierte Badeinseln in den See und aus verschiedenen Richtungen aufeinander zu - bis die Lübecker Firma mit ihrem Stoff aus ihnen die Kunstinstallation macht, von der Christo und seine Frau Jeanne-Claude jahrzehntelang geträumt haben: ein goldgelb-orangefarbenes Band, das schnurgerade über einen tiefblauen See führt.

