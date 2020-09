Stand: 25.09.2020 05:00 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Ausstellung in Schleswig: UNICEF-Foto des Jahres 2019

Seit 20 Jahren prämiert UNICEF Deutschland einmal im Jahr Fotos und Fotoreportagen über Kinder weltweit mit all ihren Problemen - Armut, Gewalt, Kinderarbeit. Zu sehen sind die Preisträger von 2019 nun in einer Ausstellung im Stadtmuseum Schleswig. Das Siegerfoto hat der Elmshorner Fotograf und Filmemacher Hartmut Schwarzbach geschossen. Entstanden ist es in Manila. Es zeigt das Porträt der damals 13-jährigen Wenie Mahiya, die in einem Meer von Müll im Hafen der philippinischen Hauptstadt Plastikreste aus dem Wasser fischt, um diese anschließend bei einem Müll-Recycler für wenig Geld zu verkaufen.

Schwarzbach: "Das ist schon sehr emotional, sehr hart"

Hartmut Schwarzbach dokumentiert schon seit 20 Jahren das Leben der Kinder im größten philippinischen Slum. Kinderarbeit ist zwar auch auf den Philippinen verboten, aber im Slum von Tondo ist das nicht mehr als ein unbeachtetes Gesetz. Schwarzbach sagt: "Wenn man dann persönlich diese Lebensverhältnisse sieht in dem Slum - dass es Bretterbuden sind, dass die direkt am Meer sind, dass die Kinder da reinfallen können, dass das Wasser dreckig ist, voller Bakterien, das ist schon immer sehr emotional, sehr hart."

Videos 2 Min Schleswiger Stadtmuseum zeigt UNICEF-Fotos 2019 Krieg, Armut, Gewalt: Das Schleswiger Stadtmuseum zeigt die UNICEF-Fotos des Jahres 2019. Das Siegerbild stammt vom Elmshorner Fotografen Hartmut Schwarzbach - es entstand in Manila. 2 Min

Tageslohn: 50 philippinischen Pesos - 90 Cent

Wenn die Kinder ein paar Stunden gesammelt haben, erzählt Schwarzbach, dann haben sie etwa fünf Kilogramm Plastik beisammen. Dafür gibt es bei einem Recyclinghändler dann umgerechnet knapp einen Euro. Dafür kaufen die Kinder meistens Reis, um ihrer Familie zu helfen, so Schwarzbach. Darauf seien die Kinder dann auch ein bisschen stolz.

Ausstellung noch bis November

Neben Schwarzbachs Bildern zeigen Fotoserien von elf anderen Fotografen und Fotografinnen das Leben von Kindern in allen Facetten. Zu sehen sind sie in der Ausstellung im Stadtmuseum Schleswig noch bis zum 22. November 2020.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 24.09.2020 | 19:30 Uhr