Museumsdetektive: Raubgut oder Kapitänsmitbringsel Stand: 10.04.2022 14:53 Uhr In Ostfriesland gehen die Detektive um - die Museumsdetektive. Ein Forschungsprojekt der Provenienzforschung versucht Klarheit über mehr als 500 Objekte aus China zu bekommen.

von Sophia Münder

Beate Schreiber und Hajo Fröhlich untersuchen gleich in vier ostfriesischen Museen die Bestände: bei der Naturforschenden Gesellschaft in Emden, dem Ostfriesische Teemuseum in Norden, dem Fehn- und Schiffahrtsmuseum Westrhauderfehn und dem Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel. Jeder kleinste Hinweis kann Aufschluss geben.

Die Frage ist: Wurden die Mitbringsel aus China, die hier gezeigt werden, rechtmäßig erworben? Und wie gelangten sie überhaupt hierher? Cord Eberspächer ist Historiker. Er sagt: "Der Bezug zu Qingdao kommt bei den Museen in Ostfriesland in erster Linie durch das Personal, das damals in der Kolonialzeit in Qingdao eingesetzt gewesen ist. Und das waren in erster Linie eigentlich Bedienstete, ganz viele Seesoldaten, die in Qingdao stationiert waren." So kam eine Zither nach Ostfriesland.

Wenig öffentliche Diskussion über chinesische Stücke

Der Mann, der sie mitbrachte, arbeitete bei der Post in Qingdao, der 1897 gegründeten deutschen Kolonie. Die Stadt war eine Art Mini-Deutschland in Fernost. Der Postassistent Poppinga sammelte vor allem Musikinstrumente - und schenkte sie schließlich dem Museum in Emden, wie ein Brief beweist. Dieser ist auch noch erhalten, beschreibt der Sinologe Hajo Fröhlich: "Poppinga war nun kein Soldat, sondern Postassistent. Das schließt aber natürlich überhaupt nicht aus, dass er da möglicherweise Plünderware erworben hat. Wir haben zwar keine Anhaltspunkte dafür, dass es Plünderware ist - aber auch keine dafür, dass es keine Plünderware ist." Ein unbefriedigendes Ergebnis.

Tatsächlich ist nicht klar, wie viel sich die deutschen Kolonialtruppen in China an Plünderungen beteiligt haben. Doch mit Beginn des Boxeraufstand 1899 ist die Lage unübersichtlich - der Kunstmarkt wird mit Stücken aus China überschwemmt. Die Herkunft dieser Objekte ist wahrscheinlich problematisch. Darüber aber wird wenig öffentlich diskutiert. "Aus westlicher Sicht dürfte es viel damit zu tun haben, dass China aufgrund seiner heutigen Stellung - wenn es um die internationale Politik, um Wirtschaft und Ähnliches geht - kaum als Opfer tauglich scheint, das sozusagen koloniale Gewalt erlitten hat, sondern auch in der gegenwärtigen Berichterstattung eher als Täter dargestellt wird", sagt Cord Eberspächer.

Besonders wertvolle Stücke machen misstrauisch

Das Forschungsprojekt in Ostfriesland ist ein erster Schritt, das zu ändern. Über 500 Objekte werden insgesamt überprüft, viele davon im "Fehn- und Schiffahrtsmuseum". Besonders die wertvollen Stücke der Sammlung machen misstrauisch. Marcus Neumann vom Fehn- und Schiffahrtsmuseum erklärt: "Da war dann so ein bisschen der Verdacht, dass die sehr qualitativ wertvollen Stücke ja doch vielleicht nicht in jedem Hafen zu erwerben gewesen sind, ohne dass vielleicht Gewalt ausgeübt wurde oder auch irgendwie anders Abhängigkeiten zutage kamen. Da gingen die Alarmglocken zuerst los."

So zum Beispiel bei einem Schiff aus Walrossbein. Mitgebracht hat es Kapitän Meinert Coobs Schoemaker - das wohl wertvollste Objekt in Westrhauderfehn. Es ist das Modell eines schwimmenden Bordells. Früher lagen solche in den chinesischen Häfen. Kein Hinweis auf nichts. Typisch für viele Objekte, findet Hajo Fröhlich: "Also wir haben häufig das Problem, dass es sich offenkundig um Dinge handelt, die als Souvenirs in großen Mengen hergestellt wurden und nicht so als einzelnes Kunstwerk dadurch nachvollziehbar sind."

Datenbank mit Objekten auch auf Chinesisch

Aufschluss gibt schließlich das Fahrtenbuch des Kapitäns: Der ist nur vor der Gründung der deutschen Kolonie in Qingdao zur See gefahren, kam also in friedlicher Absicht nach China - und hat wahrscheinlich einfach das Modellboot gekauft. Die Vermutung: Raubgut ist es wahrscheinlich nicht. Die Erkenntnisse zu jedem einzelnen der Objekte werden in eine Datenbank eingetragen - und ins Chinesische übersetzt. Damit auch außerhalb von Ostfriesland bekannt wird, dass die Provenienz dieser Stücke geklärt ist.

Weitere Informationen Museumsdetektive - auf den Spuren geraubter Kunst Raubkunst gehört auch im Norden zum Bestand vieler Museen. Woher kommen die Objekte? Wo ist der Besitz von Opfern? mehr

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 11.04.2022 | 22:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit Neuzeit Erster Weltkrieg