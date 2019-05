Stand: 03.05.2019 15:25 Uhr

Museen zeigen Erkenntnisse zur Raubkunst von Astrid Wulf

Woher stammen die Bilder, Skulpturen und andere Kunstwerke in unseren Museen? Gibt es dort auch Stücke, die während der NS-Zeit ihren meist jüdischen Besitzern unrechtmäßig abgenommen wurden? Mit dieser Frage müssen sich alle deutschen Museen beschäftigen. Die Lübecker Museen Behnhaus und St. Annen geben einen Einblick in diese Forschungen bei der gemeinsamen Ausstellung "Der Herkunft auf der Spur", die am Sonntag eröffnet wird.

Rückseite eines Gemäldes ist interessanter als Vorderseite

Mehr als 100 Kunstwerke hat die Provenienzforscherin Steffi Grapenthien überprüft - und tatsächlich sogenannte belastete Kunstwerke gefunden. Sie hält das Portrait eines Mannes in den Händen. Ein Mann mit Hut im Halbprofil, sein Mund ist geöffnet. "Der singende Mann", etwa 1910 gemalt vom Lübecker Künstler Gotthard Kuehl. Vorsichtig dreht sie es um und legt es auf den Tisch vor sich. "Für einen Provenienzforscher ist die Rückseite interessanter als die Vorderseite", sagt sie. Grapenthin zeigt auf eine fünfstellige Zahlenreihe, mit der Hand in grüner Schrift auf die Rückseite des Holzrahmens geschrieben.

Die Kennziffer der Galerie Heinemann, aus der das Bild stammt. Die Heinemanns waren Juden. Nachdem sie aus Nazideutschland fliehen und alles zurücklassen mussten, übernahm ihr Mitarbeiter Friedrich Zinkgraf die Galerie. "Dieses Gemälde wurde von der Galerie Zinkgraf, wie sie dann hieß, gekauft, doch wurde der Bestand, der zurückgelassen wurde, mit-arisiert und insofern kann man davon ausgehen, dass es sich hier um NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut handelt", erklärt die Provenienzforscherin.

Mühsame Arbeit der Provenienzforscher

Seit drei Jahren erforscht Steffi Grapenthin, unter welchen Umständen 170 Kunstwerke in der Zeit zwischen 1933 und 1945 im Lübecker Museum Behnhaus und im St. Annen-Museum gelandet sind. Schließlich wurden während des NS-Regimes unzählige Kulturgüter aus jüdischem Besitz beschlagnahmt oder zwangsverkauft. Eine mühsame Arbeit. "Man muss zum einen bedenken, dass Krieg herrschte", sagt sie. "Insofern wurden viele, viele Unterlagen während der Bombardierungen zerstört. Danach wurden oft auch Unterlagen und Dokumente mutwillig zerstört, um eine NS-Vergangenheit zu verheimlichen."

Rückgabe der Gemälde ist alternativlos

Im Austausch mit anderen Provenienzforschern und mithilfe von Datenbanken hat sie herausgefunden, dass die Herkunft von drei Kunstwerken belastet ist, sie ihren jüdischen Besitzern also unrechtmäßig abgenommen wurden. Mit der Washingtoner Erklärung hat sich Deutschland mit 43 weiteren Staaten verpflichtet, NS-Raubkunst ausfindig zu machen und faire Lösungen zur Rückgabe zu finden. Das heißt für Museumsleiter Alexander Bastek: Von Kunstwerken, die zu Unrecht in seinen Museen hängen, muss er sich womöglich trennen. "Auch wenn es schmerzhaft ist, wenn man Bilder zurückgeben muss: Es ist alternativlos", sagt er. "Was überhaupt nicht vorstellbar ist: Ein Werk, dem nachgewiesen wurde, dass es moralisch und nach dem Washingtoner Statuten zu Unrecht im Museum ist, weiter zu zeigen. Das geht nicht mehr."

Nachforschungen in einigen Fällen noch nicht abgeschlossen

Was mit "Der singende Mann" passiert, ist noch nicht klar. Der Bruder des Galeristen wurde bereits für den Verlust der Kunsthandlung entschädigt - gerade werde geprüft, inwiefern die Entschädigung auch dieses Bild umfasst. Was die Forschungsergebnisse für die anderen als "belastet" oder "möglicherweise belastet" eingestuften Kunstwerke heißt, sei noch offen, sagt Museumsleiter Bastek. "Es ist leider kein Fall, in dem wir ans Ende der Recherchen gekommen sind und wir sagen können: Hier gibt es Erben, hier gibt es Berechtigte, denen wir das Bild zurückgeben können. Deswegen ist ein Zwischenschritt, die Dokumentation öffentlich zu machen“, erklärt er.

In einigen Fällen verliert sich die Spur

Die Besucher der Ausstellung können die überprüften Bilder an den teils orangegefärbten Rahmen der Infotafeln erkennen und nachvollziehen, ob das Bild eine belastete oder möglicherweise belastete Vergangenheit hat. Die Forschung läuft währenddessen weiter. Bei vielen Objekten müsse weiter recherchiert werden - das sei oft sehr frustrierend, sagt die Forscherin Grapenthin. "Es gibt auch kaum noch Zeitzeugen, die etwas dazu beitragen können. Beziehungsweise: Wenn man von jüdischen Familien oder verfolgten Familien ausgeht, muss man auch damit rechnen, dass die Familien komplett ausgelöscht wurden und es keine Spuren mehr zu verfolgen gibt."

Hinter den Kunstwerken stecken menschliche Schicksale

Bei aller streng wissenschaftlicher Arbeit stecken hinter den Wegen, die die Kunstwerke zurückgelegt haben, eben auch menschliche Schicksale. "Man muss natürlich immer bei der Arbeit bleiben und sollte sachlich an sie herangehen. Aber wenn man mit Deportationslisten zu tun hat, dann geht das einem schon nahe. Deswegen: Ganz frei von Gefühlen kann man sich bei dieser Arbeit nicht sprechen", so Grapenthin. Bis August läuft das Projekt. Bis dahin versucht Provenienzforscherin Steffi Grapenthien wenigstens für einige Kunstwerke vollständig zu klären, woher sie kommen: "Es ist schon etwas Besonderes. Man freut sich sehr für das Objekt, wenn es wieder eine Herkunft hat."

