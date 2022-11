Livestream: Raub und Zerstörung. Wenn Kultur zur Zielscheibe wird

Stand: 07.11.2022 13:45 Uhr

Die Nationalsozialisten raubten in ganz Europa Kunst- und Kulturgegenstände. 80 Jahre später werden im Krieg gegen die Ukraine gezielt Kulturorte angegriffen. Im Körber Forum in Hamburg wird am Dienstag ab 19 Uhr über wiederkehrende Muster und die Rolle von Kulturgütern für Identitäten diskutiert. Die Veranstaltung wird hier im Livestream übertragen.