"Aktion Licht" - Rekonstruktion des Stasi-Raubzugs Stand: 30.10.2020 16:40 Uhr Über die "Aktion Licht" ist wenig bekannt. In einem groß angelegten Raubzug beschlagnahmten Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes 1962 in der ganzen DDR Kunstwerke und Wertgegenstände.

von Heiko Kreft

Ein Großteil der Beweise wurde vernichtet. Die NDR Reihe "Museumsdetektive" kann nun erstmals das Geschehen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern rekonstruieren.

Die Stasi kam mit Hammer, Meißel, Brecheisen. Putbus auf Rügen im Januar 1962: Zwei Männer dringen in das Mausoleum der Fürsten zu Putbus ein. Sie hebeln den Marmorboden auf, graben ein Loch, hauen eine Eisenstange eineinhalb Meter tief in den Boden. Sie suchen einen Geheimgang und einen Goldschatz. Sie finden: nichts. Die "Aktion Licht" - so der Name der Stasi-Operation - scheitert. Aber nur in Putbus.

Stasi-Raubzug bringt 4,1 Millionen Mark ein

"Insgesamt muss man sagen, dass die "Aktion Licht" für die Staatssicherheit und den Staatshaushalt schon erheblichen Erfolg hatte", berichtet der Historiker Henry Leide von der Rostocker Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde. "Insgesamt sind rund 4,1 Millionen Mark dadurch in die Staatskassen gespült worden. Die gesamte Aktion ist streng geheim gewesen, selbst innerhalb des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Einsatzbefehle mussten nach Vollzug sogar zurückgegeben werden ans Ministerium."

Schließfächer in allen Banken durchsucht

Die Operation ist minutiös geplant, findet zeitgleich in allen Bezirken der DDR statt. Sie beginnt mit einem Raubzug in allen Banken und Sparkassen des Landes. Stasi-Mitarbeiter öffnen jedes Schließfach, jeden Tresor. Insgesamt 105.130 Depots. Wo es keine Schlüssel gibt, wird aufgebohrt und aufgebrochen. Wertsachen aus angeblich herrenlosen Schließfächern wurden rigoros beschlagnahmt.

Zwei Wochen später durchsucht die Stasi auch Museen, Archive, Gutshäuser und Villen. Was wertvoll und herrenlos erscheint, wird mitgenommen. Das sei selbst für DDR-Verhältnisse kriminell, sagt Henry Leide. "Es gab keine Gesetze, die es erlaubt hätten, das Privateigentum der Bürger durch staatliche Organe sich anzueignen."



Historische Handschriften, Uhren, Schmuck, Porzellan, über 250 Gemälde und Stiche. Fast alles wird kurz darauf in den Westen verhökert. Einige wenige Beutestücke gehen an Museen in der DDR. Die Raubliste der Stasi ist über 100 Seiten lang. Doch wichtige Details fehlen darin, sagt der Historiker Michael Busch: "Die Liste gibt keinerlei Auskünfte über ehemalige Besitzer, über die Stadt aus der das Ganze nun gekommen ist oder ähnliches mehr. Sondern da ist immer nur die jeweilige Bezeichnung."

Raubkunst im Staatlichen Museum Schwerin?

Für das Staatliche Museum Schwerin erforscht Busch gerade unklare Bestandszugänge aus der Zeit nach 1945. Dazu zählt ein Porträt von Herzog Karl II. von Mecklenburg-Strelitz, geschaffen um 1794 vom Hofmaler Anton Zeller. Ein Bild mit genau diesen Angaben steht auch auf der Raubliste der "Aktion Licht". Kam das Bild so in das Schweriner Museum? Michael Busch hat Zweifel. "Das Porträt von Carl Ludwig Friedrich von Mecklenburg-Strelitz ist eines von vielen, wahrscheinlich. Zeller hat mehrere Porträts angefertigt, so dass es sicherlich dasselbe Motiv ist und das gleiche Bild, aber unter Umständen nicht dasselbe."

Mehrdeutige Spuren, vernichtete Akten, nebulöse Angaben: Fast 60 Jahre nach der "Aktion Licht" wird sich vieles nicht mehr klären lassen. Eine Herkulesaufgabe für Museumsdetektive.

Weitere Informationen Museumsdetektive - auf den Spuren geraubter Kunst Raubkunst gehört auch im Norden zum Bestand vieler Museen: Bilder, Möbel, ganze Sammlungen. Woher kommen die Objekte? Wo ist der Besitz von Opfern? Wie sieht die Nachforschung aus? mehr

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 02.11.2020 | 22:45 Uhr