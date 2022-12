Wie Tierärzte arbeiten: Pferdemuseum zeigt ungewöhnliche Fotos Stand: 26.12.2022 00:00 Uhr Noch bis zum 8. Januar 2023 zeigt das Deutsche Pferdemuseum in Verden Pferdefotos des Tierarztes Carsten Vogt, der Kollegen mit der Kamera begleitet hat. Zu sehen sind ungewöhnliche Szenen aus dem Alltag von Tierärzten.

von Maren Momsen

Ungewöhnliche Einblicke in die Arbeit eines Tierarztes bietet bis zum 8. Januar 2023 eine kleine Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum in Verden. Das Besondere: Ein Tierarzt aus dem Landkreis Verden hat seine Kollegen bei der Arbeit fotografiert. Carsten Vogt ist kein professioneller Fotograf, aber ein Mann mit dem Blick für besondere Motive.

Das beliebteste Foto: die Ohren von zwei Eseln

Das bei den Besuchern beliebteste Foto in der Ausstellung überrascht: Es zeigt als einziges keine Pferde, sondern Esel. Die stehen erkennbar in einem Pferdestall, denn die Boxen werden durch so hohe Wände voneinander abgetrennt, dass die viel kleineren Esel nicht darüber gucken können. So ragen über die Box nur die beiden Ohrenpaare der zwei Esel, sagt der Ottersberger Tierarzt Carsten Vogt. Er hat den Schnapschuss gemacht.

"Man sieht, dass die Ohren relativ lang und behaart sind - das sind zwei Zwergesel. Das Bild ist nebenbei entstanden, das ist ganz oft so: Die Bilder, die man sich vornimmt - da hat man schon was im Kopf und die kriegt man auch hin - und dann macht man so ein Bild nebenbei. Ich habe gesehen, dass die Esel gar nicht über die Tür von der Box herübergucken können. Weil ich mit dem Kollegen vor der Box stand, waren die beiden Esel natürlich alarmiert - und dann haben wir einfach nur einen kurzen Moment innegehalten und haben dieses Bild gemacht", erklärt Vogt die Entstehungsgeschichte des Motivs.

Pferdearzt Carsten Vogt bekommt am meisten Anfragen zu diesem Bild, nicht zu den eigentlichen Pferdefotos. Viele Leute möchten es gern als Poster haben. Das überrascht ihn nicht: "Ich hab es in der Kamera gesehen und sofort gedacht: Das ist super, weil es eben so minimalistisch ist und dann in Schwarz-Weiß. Es gefällt mir immer noch sehr gut."

24 Fotos aus dem Arbeitsalltag eines Pferdearztes

Dabei ist dieses Foto nur ein Zufallsprodukt - anders als die anderen 24 großformatigen Fotos. Sie zeigen wirklich den Arbeitsalltag eines Pferdearztes. Nun hat sich Carsten Vogt nicht selbst bei er Arbeit fotografiert. Aber er kennt die Abläufe, hat Kollegen begleitet und dann ungewöhnliche Momente festgehalten:

"Wir haben zum Beispiel ein Bild, wie ein Pferd am Kran aus der Narkose-Box in den OP gefahren wird. Das können sich die Leute gar nicht vorstellen, denn da sind sie normalerweise nicht dabei - genauso wie wenn ein Pferd auf den OP gelegt wird. Da ist auch gar nichts Blutiges dabei, sondern das ist relativ oft in Schwarz-Weiß umgewandelt. Auf dem Bild sieht man, dass am Kopf operiert wird, ohne dass man den Kopf sieht", erklärt Vogt seine Vorgehensweise.

Foto von Pferd mit Boxhelm

So gibt es zum Beispiel auch die Nah-Aufnahme eines Pferde-Gebisses mit dem Narkose-Schlauch, der ins Maul führt oder ein Foto eines Pferdes mit einem Lederschutzhelm: "Da haben wir ein Foto durch das Fenster im Aufwachraum gemacht, wo man sieht, dass das Pferd etwas wie einen Boxhelm aufhat", berichtet Vogt und erklärt weiter: "Das ist ein großer schwerer Lederhelm, der um den Kopf geschnallt wird, damit das Pferd sich beim Aufstehen nicht verletzt. Das sieht auf den ersten Blick etwas unheimlich aus - als käme das Pferd gerade aus einer Boxhalle."

Natürlich sind das alles sehr spezielle Fotos. Doch Ina Rohlfing, die Leiterin des Deutschen Pferdemuseums in Verden, war davon sofort begeistert: "Er hat uns einfach eine E-Mail geschrieben mit ein paar Bildern - und wir waren sofort begeistert. Wir fanden diesen Blick hinter die Kulissen der Tierarztpraxen sehr spannend und auch die Art, wie er fotografiert."

