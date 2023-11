50 Meter Kunst: Neues Wandgemälde für Horst-Janssen-Museum Stand: 24.11.2023 12:41 Uhr Christoph Niemann hat eine Gebäudefassade zum Kunstwerk gemacht. Nachts erscheint das Bild allerdings anders als am Tag.

Mit nur wenigen Strichen schafft der Illustrator Christoph Niemann Kunstwerke. Seine Zeichnungen für Magazine wie "The New Yorker" sind weltberühmt. Nun wurde ein Ausstellungsort für Kunst selbst zur Leinwand: das Horst-Janssen-Museum in Oldenburg. 50 Meter ist das Wandbild des Grafikdesigners lang, das nun die Fassade des Museums ziert. "Diese Museumsfassade ist sicherlich die größte Fläche, die ich je bespielen durfte", sagter Christoph Niemann bei der Eröffnung. "Current Lines" heißt das Werk. Es soll dem Oldenburger Museum für Bildende Kunst auf Papier in den nächsten Jahren zu mehr Sichtbarkeit verhelfen.

Tagsüber erscheint das Bild anders als nachts

Es ist eine Art Wechselbild, das der Künstler entworfen hat, das am Tag anders aussieht als in der Nacht: Wenn es hell ist, ist es eine Schwarz-Weiß-Zeichnung - über 50 Meter lang. Ein Mensch mit einem riesigen Stift hat den Kopf in die Hand gestützt. Von seinem Schreibtisch entrollt sich eine Figur, die dann in Linien und Punkte übergeht. In der Nacht kommen Leuchtschläuche dazu. Aus dem Stift fließt dann eine Figur, die selbst ein riesiges Auge zeichnet. Das Tagbild wirkt nüchterner als das verspielte Nachtbild. Es ist das bisher größte Werk des Illustrators Christoph Niemann.

Die Wölbung des Gebäudes hat auch einen Effekt

Es gibt sogar noch einen schönen Effekt: Die Fassade ist gewölbt und so ändert sich das Bild je nach Perspektive. "Was in der Situation in Oldenburg besonders reizvoll ist: Durch die Rundung und die drei verschiedenen Ebenen verschiebt sich das Bild, so dass sich je nach Position der Betrachter und Betrachterinnen ständig neue 'richtige' Blickwinkel ergeben", erklärte der Künstler.

Christoph Niemann ist ein international gefragter Illustrator und Zeichner. Der 52-Jährige stammt aus der Region Stuttgart und lebt in Berlin. Er hat verschiedene Bücher veröffentlicht und zeichnet regelmäßig Titelbilder für "The New Yorker", "National Geographic" und "Zeit Magazin".

Schlagwörter zu diesem Artikel Porträt Museen Installationskunst Ausstellungen Malerei Architektur