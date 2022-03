Vergessene Eindrücke aus dem Oldenburg der 50er-Jahre Sendedatum: 21.03.2022 07:20 Uhr Tausende von Fotos sind auf dem Dachboden eines Hauses in Oldenburg aufgetaucht, als das Geschoss ausgebaut wurde - von einem Fotografen, der heute vergessen ist: Artur Kast aus Oldenburg. In den 50er-Jahren hat er die Stadt in unzähligen Fotos festgehalten. Beitrag anhören 3 Min

von Christina von Saß

Als Martin Herpers in seinem Haus in Oldenburg den Dachboden ausbaute, kam der fotografische Schatz zum Vorschein. In diesem Haus hatte der Fotograf Artur Kast in den 50er-Jahren gewohnt. "Bis zum letzten Jahr hat man hier auf dem Dachboden noch auf die nackten Ziegel geguckt. Hier um die Ecke, wo ich heute Morgen geduscht habe, dort war die provisorische Dunkelkammer", erzählt Herpers. Dort entwickelte Artur Kast seine Fotos. An dieser Stelle fand sich auch der große Pril-Karton aus den 50ern, in dem Abertausende Foto und Negative lagen.

Über 10.000 Fotos lagen in einem Karton

Martin Herpers hat das ganze glücklicherweise nicht entsorgt, sondern ging zu dem Künstler und Filmemacher Farschid Ali Zahedi, dem Gründer des Oldenburger Medienarchivs. Seit Jahrzehnten sammelt der gebürtige Iraner Fotos und Filme über die Region. "Das ist unglaublich", sagt er. "Über 10.000 Bilder insgesamt. Visuelle Stadtgeschichte ohne Artur Kast hat keine Bedeutung, Artur hat Fingerabdrücke hinterlassen!"

Bilder wecken Erinnerungen aus der Kindheit

Artur Kast hat die Stadt Oldenburg in unzähligen kleinen Porträts festgehalten. Vergleicht man die Bilder von früher und heute, ist das für alteingesessene Oldenburger und Oldenburgerinnen wie die 74 Jahre alte Hiltrud Neidhardt ganz schön emotional. "Ich war selber ganz überrascht, wie viele Erinnerungen auch aus meiner Kindheit an diesen Orten plötzlich hochkommen - und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen so geht", sagt Neidhardt.

Kast lichtete viele prägnante Orte in Oldenburg ab

Artur Kast hat in den 50er-Jahre viele prägnante Orte in Oldenburg fotografiert: den Schlossplatz, das Staatstheater, Geschäfte in der Wallstraße - der heutigen Fußgängerzone. Auch den Cäcilienplatz - und natürlich: den Pferdemarkt. Alles wirkt ziemlich intakt, was auch damit zu tun hat, dass die Stadt im Zweiten Weltkrieg kaum Bomben abbekommen hatte, wie der ehemalige Oberbürgermeister Dietmar Schütz erzählt. "Oldenburg ist fast unzerstört gewesen, bis auf zwei, drei Bomben, die hier ausgeklinkt wurden von den Bombern, wenn sie Bremen angriffen. Oldenburg war unzerstört."

Fotos zeigen intakte Stadt - ohne Konflikte

Allerdings kamen danach sehr viele Flüchtlinge und Vertriebene in die Stadt - eine auch schwierige Situation, die man auf den Fotos von Artur Kast nicht wiederfindet. "Die Kast-Bilder bilden eine sehr intakte Stadt ab, die Konflikte sind da nicht ablesbar", erklärt Schütz. "Oldenburg hatte zum Kriegsende etwa 78.000 Einwohner - und dann über 45.000 Menschen aufgenommen, sodass Oldenburg eine sehr, sehr starke Metamorphose machte - von einer Mittelstadt zu einer Großstadt." Darüber erzählen die Fotos nichts. Gerade in dieser Zeit - die 50er-Jahre - wurde über den Krieg und die Folgen geschwiegen.

Wenig über den Menschen Artur Kast bekannt

Artur Kast war offenbar ein ruhiger, eher einsamer Mann, über ihn ist nur recht wenig bekannt. Doch beim Fotografieren blühte er förmlich auf. Wie auch beim Fußball: Deshalb sind neben den Stadtporträts - viele Tausende Fotos von Sportveranstaltungen und Fußballspielen überliefert. "Wo was los war, da war auch Artur Kast", sagt Farschid Ali Zahedi. "Die 50er-Jahre waren eine goldene Zeit in Oldenburg. Eine Verdrängungszeit, alle haben gespielt, alle haben Party gemacht. Besonders beim Fußball und das VfB-Stadion war immer rappelvoll."

Ausstellung ist in Vorbereitung

Farschid Ali-Sahedi bereitet jetzt eine Ausstellung vor. Über das Foto-Vermächtnis von Artur Kast. Und wer weiß, vielleicht meldet sich dann ja auch jemand, der noch mehr über den Fotografen weiß.

