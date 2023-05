Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld in Niedersachsen Stand: 08.05.2023 22:00 Uhr Wenn die Inflation steigt, wird die Kultur zum Luxusgut. Wie oft gehen Sie noch ins Kino, in ein Konzert, ins Theater oder gar in die Oper? Wir wollen helfen und haben herausgefunden, wo Kultur in Niedersachsen noch erschwinglich ist - oder gar gratis.

von Jens Büchsenmann

Das Land Niedersachsen setzt auf Teilhabe und Vielfalt - auf "eine aktivierende Kulturpolitik". So schreibt es das Ministerium für Wissenschaft und Kultur auf seiner Homepage. Ob das auch für Menschen gilt, die genau hingucken müssen, wofür Sie ins Portemonnaie greifen, kann man sehr schnell erfahren, wenn man sich die Angebote genauer ansieht.

Hannover und Umgebung umsonst

Für Hannover und Umgebung hat der NDR Ratgeber schon vor der aktuellen Aktion "Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld" Tipps zusammengestellt, wie den Tiergarten in Kirchrode, Fitnessparcours durch Parks und Wälder oder den "Roten Faden", der in 36 Stationen durch die Geschichte der Stadt Hannover führt:

Weitere Informationen Hannover umsonst: Tipps für kostenlose Erlebnisse Wer Kurzurlaub in Hannover macht, kann viel entdecken ohne Geld für teure Tickets auszugeben. Tipps für Gratis-Touren. mehr

Hildesheim vermittelt übriggebliebene Tickets

Städte wie Hildesheim, Oldenburg, Lüneburg und Braunschweig haben eigene Portale, auf denen kulturelle und andere Angebote für Geringverdiener oder Bezieher niedriger Renten zu finden sind: Zum Beispiel Poetry-Slams, Flamenco-Konzerte oder Filme im "Kellerkino" in Hildesheim, wo man ein System zur Vermittlung von übriggebliebenen Karten entwickelt hat.

Oldenburg: Kulturtafel vermittelt kostenlose Plätze

Ähnlich in Oldenburg, wo die KulturTafel kostenlos Plätze vermittelt, die von Kultur- und Sportveranstaltern zur Verfügung gestellt werden. Etwa für Lesungen in der Buchhandlung Thye, für das Oldenburg Filmfestival oder sogar für die Hochzeitsmesse.

Lüneburg: Mit Freikarten und Begleitung in die Vorführung

In Lüneburg gibt es den "Kulturschlüssel". Dort kann man sich als "Kulturgenießer" registrieren und von einem "Kulturbegleiter" ins Konzert, zu Theater- oder Kinovorführungen, etwa im Kulturzentrum Reinstorf, begleiten lassen.

Weitere Informationen NDR Thementag: "Trotz Inflation: Viel Kultur für wenig Geld" Die Preise steigen, das Geld ist knapp - der NDR zeigt, wo man Kultur im Norden trotzdem kostengünstig genießen kann. mehr

Braunschweig: Angebote vom DRK

Auch Braunschweig hat ein soziokulturelles Projekt wie die DRK Kaufbar, wo es neben Konzerten, Kinderfesten und Häkelkursen sogar Frühstücks- und Brunch-Einladungen für wenig Geld gibt.

Freikarten für Studierende - Theaterbesuch ohne Ausreden

Für Studierende an der Leibniz Universität Hannover und an anderen Hochschulen in Niedersachsen wird der Besuch vor allem im Theater leicht gemacht. Mehr noch: Mit dem Slogan "Schon bezahlt, keine Ausreden!" werden sie auf der Webseite vom Staatstheater Hannover freundlich genötigt. Dort können Freikarten bis zu drei Tage vor Vorstellungsbeginn mit wenigen Klicks bestellt werden. Wer gerade sein Handy oder seinen Laptop nicht zur Hand hat, geht einfach an die Kassen von Oper oder Schauspielhaus und legt seine Immatrikulationsbescheinigung vor.

Weitere Informationen #NDRfragt: Wie viel Kultur leisten Sie sich? Fast 40 Prozent der Befragten besuchen weniger Veranstaltungen, weil sie weniger Geld haben. Trotzdem ist eine Mehrheit der Meinung: Kultur muss Geld kosten. mehr

Neben dieser Flatrate für Studierende gelten die üblichen Ermäßigungen. Wer den HannoverAktivPass besitzt, zahlt sogar nur einheitlich 5 Euro Eintritt in Theater, Oper oder Ballett.

Braunschweig: Mit Flatrate zu Wagner und Co.

Ähnlich preiswert sind auch die Wege ins Staatstheater Braunschweig - mit Flatrate für Studierende, Last-Minute-Karten und TheaterCard. Dort fiebern gerade alle Wagners "Götterdämmerung" entgegen - die Premiere ist am 3. Juni. Rund um dieses Highlight heißt es in Braunschweig: Kegeln mit Richard Wagner! Denn in Braunschweig wurde 1877 ein "Kegelklub der Nibelungen" gegründet, für den der Komponist sogar folgendes Verslein zum Gruß schickte: "Für Braunschweig mach ich Ausnahm‘ von der Regel / denn dort schieben Nibelungen Kegel."

Kegeln wie die Nibelungen - für zehn Euro

Der Kegelverein existiert zwar nicht mehr, aber am 15. und 16. Mai schieben die Nibelungen in der Kegelbahn Harzer Stuben im Keller der Öffentlichen Versicherung wieder die Kugel. Dazu gibt es Wein, Bier und Wagner-Musik von einem Braunschweiger DJ. Bestimmt ein Erlebnis, das so auf dem Grünen Hügel in Bayreuth nicht denkbar ist: Karten für zehn Euro können über das Staatstheater bestellt werden.

Herzog Anton Ulrich-Museum: Aktionstag am 21. Mai

Auch für die Museen in Niedersachsen gilt: Am Sonntag, 21. Mai, dem Internationalen Museumstag, ist der Eintritt frei. Das Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig schreibt dafür einen ganzen Aktionstag aus - mit Führungen, Musik und Kreativprogramm. Das Museum strahlt, dank originaler Meisterwerke von Vermeer, Rembrandt und Pieter Brueghel d.J. sowie des Silberschatzes der Welfen, weit über die Landesgrenzen hinaus. Wer noch nie in der wundersamen Kunstkammer ganz oben im Museum war, sollte die Gelegenheit nutzen.

Neben dem Museumstag am 21. Mai sollte man sich auch den 17. Juni notieren: Dann wird am Herzog Anton Ulrich-Museum die "Braunschweiger Kulturnacht" gefeiert - mit freiem Eintritt, Konzerten und nächtlichen Führungen durchs Haus.

27. Mai: Gratis-Samstag im Oldenburger Kunstverein

Der Oldenburger Kunstverein lädt am 27. Mai zum "Gratis-Samstag". Dort läuft zurzeit eine Ausstellung mit Werken von Jagoda Bednarsky und Felix Kultau. Auf dem Programm stehen eine Inklusive Führung, ein Gespräch und ein Gratis-Getränk.

Jeden Freitag: Eintritt frei im Sprengel Museum Hannover

Ganz leicht zu merken ist für Kunstinteressierte der Freitag. Denn da heißt es im Sprengel Museum Hannover immer: Eintritt frei, ohne Einschränkungen. Das Beispiel sollte Schule machen!

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 09.05.2023 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Museen Ausstellungen