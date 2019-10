Stand: 28.10.2019 13:54 Uhr

Sprengel Museum zeigt Kunst für Kinder von Miriam Stolzenwald

Wenn in einem Museum eine Ausstellung eröffnet wird, dann ist das erst einmal nichts Ungewöhnliches. Eine Ausstellung speziell für Kinder, das ist dagegen schon etwas Besonderes. Seit Sonntag ist im Sprengel Museum Hannover die Ausstellung "Stadtgeschichten. Eine Kunstausstellung für Kinder" zu sehen, die sich, wie der Name schon verrät, an Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren richtet.

Auf bunten Bänken sitzen Kinder und malen, schlüpfen durch runde Löcher in den Wänden oder stehen mit dem Gesicht an eine Fensterscheibe gepresst, hinter der ein Kunstwerk zu sehen ist. In einem Parcours können sie spielerisch die Ausstellung zum Thema "Stadt und Stadtgeschichte" entdecken.

"Es gibt natürlich bestimmte Bilder, die einen anregen so etwas zu tun", sagt Kuratorin Gabriele Sand, die die Idee für die Kinderausstellung hatte. Als Beispiel nennt sie ein Bild von Umberto Boccioni. "Ich dachte, wie kriegt man das hin, diesen Blick irgendwie zu formulieren? Und so ist mir dann eingefallen: wir machen einen Raum, wo man die Bilder durch ein Fenster anguckt."

Hinter den einzelnen Fenstern hängen Bilder von Künstlern wie Pablo Picasso und Ernst Ludwig Kirchner. Darauf sind Situationen aus dem Stadtleben zu sehen: Häuser, Straßen, Kathedralen. Auf einer Stufe davor können Kinder sitzen und das Bild hinter dem Fenster malen. Die kleinen Besucherinnen und Besucher sind begeistert über die tollen Bilder.

An vielen Stationen sind Papierbögen mit Malvorlagen und Fragen ausgelegt. Alle Kunstwerke sind in der Höhe der Kinder installiert. In der kleinen Galerie mit Plastiken wird der Blick auf Kunstwerke geschärft. Die Kinder dürfen auf einem Arbeitsblatt bestimmen, was sie sehen und welchem Lebewesen die Plastik ähnelt.

Hinter den grauen Hochhaustürmen, die man am Anfang der Ausstellung passiert, sind viele bunte Werke der Künstlerin Niki de Saint-Phalle versteckt: Ein Monster, Bilder aus ihrem Kinderbuch "Méchant Méchant" und der Blick ins Café, wo eine rundliche Frauenfigur mit ihrem Hund am Tisch sitzt. Natürlich darf hier auch gemalt werden. "Ich finde das ganze Museum schon an sich ganz toll, weil hier auch so viele Kunstwerke rumstehen", sagt eine junge Besucherin. "Am tollsten fand ich diese Figur da, in diesem Glaskasten, dieser Mensch von Niki de Saint-Phalle. Das sieht voll krass aus, weil das so mit Farbe bespritzt ist."

Gabriele Sand ist es wichtig, das Kunstverständnis der jungen Besucher zu fördern: "Das Museum ist ein sehr offenes Museum und auch für Kinder. Warum sollte man dann nicht auch eine Kunstausstellung für Kinder machen?" Und für die zählt am Ende vor allem der Spaß.

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen

Dienstag: 10 bis 20 Uhr

Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr Hinweis: An allen Tagen ist der Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre und Schulklassen frei. Freitags auch für Erwachsene. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 28.10.2019 | 06:40 Uhr