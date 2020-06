Stand: 16.06.2020 12:35 Uhr - NDR Kultur

DDR-Fotograf Christian Borchert: Dokumentarist und Poet von Agnes Bührig

Das Sprengel Museum in Hannover zeigt ab Mittwoch das fotografische Werk Christian Borcherts. Der gebürtige Dresdner verstarb vor 20 Jahren bei einem Badeunfall. Mittlerweile wurde sein umfangreiches Archiv erforscht und ist nun, in Teilen, in Hannover ausgestellt. Eine Vorschau auf die Ausstellung "Christian Borchert. Tektonik der Erinnerung".

Berlin, 1976. Volker Braun sitzt vor einer Wand. Neben ihm ein Stapel Bücher, hinter ihm ein Bild von Che Guevara. Seine Hände sind Fäuste und liegen lässig in seinem Schoß. Es ist die Zeit, als der Fotograf Christian Borchert selbst zum Künstler wird und sich von der Auftragsfotografie frei macht. Das sei bewundernswert, findet Kuratorin Inka Schube: "Vom Auftreten her war er fast schüchtern, zurückhaltend. Dennoch ein Held für uns - weil er es geschafft hat, sich in widrigen Umständen so eine große Autonomie zu erobern."

Fotos vom Wiederaufbau der Semperoper

Bekannt wird Borchert vor allem auch mit seinen Fotografien über den Wiederaufbau der Dresdner Semperoper. Wenn das Gegenlicht der hohen Fenster versucht durch den Bauschutt auf die zerstörte Bühne vorzudringen und dabei selbst zum Schauspiel wird, zeigt das eindrücklich, was Borchert als Künstler ausmacht: "Es gibt zwei Christian Borcherts: Es gibt diesen strengen Dokumentaristen, es gibt aber auch den Poeten. Die fließen beide ineinander ein", erzählt Kuratorin Schube.

Borcherts DDR-Bilder: Frei von Ost-Klischees

Zu seinen Arbeiten gehören Porträts von Familien in den 80er-Jahren, der Blick in Kaufhäuser und Straßencafés und Szenen aus dem alltäglichen Leben in Dresden und Berlin. Borcherts Schwarz-Weiß-Bilder, in der DDR aufgenommen, sind nie ideologisch und frei von jeglichem Klischee über den Osten. Sie sind poetische Dokumente eines genauen und sensiblen Chronisten.

