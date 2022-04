Osnabrücker Medienfestival widmet sich der "Welt der Dinge" Stand: 18.04.2022 15:12 Uhr Das Festival für Medienkunst "European Media Art Festival" in Osnabrück widmet sich von Mittwoch an der "Welt der Dinge". Zu sehen sind Videos, Filme, Performances und eine Ausstellung.

Unter dem diesjährigen Motto "The Thing is" analysierten die Künstlerinnen und Künstler, wie die Wirklichkeit aus dem Zusammenspiel und den Widerständen zwischen Körpern und Dingen entstehe, heißt es von den Veranstaltenden. Die Beziehungen zwischen Menschen und Apparaten würden immer komplexer, gleichzeitig seien die materiellen Grundlagen der menschlichen Existenz auf der Erde bedroht. Daraus ergebe sich die Frage, wie die Menschen besser mit den Dingen leben und vielleicht sogar von ihnen lernen könnten.

Ausstellung bis zum 29. Mai

Das Festival läuft vom 20. bis zum 24. April unter anderem in der Kunsthalle, der Lagerhalle und im Turm Bürgergehorsam. Wegen der Corona-Pandemie werden zudem Teile des Programms digital präsentiert. Installationen, Skulpturen und Videoarbeiten beschäftigen sich mit der Beschaffenheit, den Funktionen, den Produktionsbedingungen und dem Design von Objekten. In Talkrunden werde untersucht, welche Rolle Kunst und Design für die Wiederherstellung einer nachhaltigen Beziehung zur Umwelt spielen könnten, hieß es. Die Ausstellung in der Osnabrücker Kunsthalle läuft sogar bis zum 29. Mai. Die von der Kuratorin Inga Seidler betreute Schau beschäftigt sich den Angaben zufolge mit Objekten des täglichen Lebens.

