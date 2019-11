Stand: 14.11.2019 20:45 Uhr

Ausstellung widmet sich dem "Wörterer" Janssen

Bekannt ist Horst Janssen vor allem als Zeichner und Grafiker. Doch der Künstler hatte auch eine literarische Seite - und der widmet sich nun das Oldenburger Horst-Janssen-Museum. "Kosmos Janssen: wie er schreibt", heißt eine Ausstellung, die am Donnerstag - dem Tag, an dem Janssen 90 Jahre alt geworden wäre - eröffnet wurde. Janssens Schriftstücke zeugen nach Angaben des Museums von einer "überbordenden Überzeugungskraft, von fantasievollen Wortschöpfungen und assoziativen Einfällen". Auch persönliche Lebensweisheiten des Autors seien oftmals mit in die Texte eingeflossen.

Videos 06:03 Lieb & Teuer Selbstbildnis von Horst Janssen Lieb & Teuer Das Selbstbildnis von Horst Janssen trägt den Titel "Selbst mit Paprikaherz". Es handelt sich um einen Offset-Druck in hoher Auflage, das Original hängt in der Hamburger Kunsthalle. Wert: um 20 Euro. Video (06:03 min)

"Hänsel und Gretel" - Janssen macht's anzüglich

Janssen hat nach Angaben der Kuratorin Antje Tietken rund 145 Bücher mit Essays, Gedichten, Tagebuchaufzeichnungen und autobiografischen Texten veröffentlicht. Auch habe er die Texte anderer Autoren verwertet und literarisch ausgeschmückt - wie beispielsweise das Märchen von "Hänsel und Gretel". Daraus habe Janssen eine anzügliche Geschichte gemacht. Mit Rücksicht auf jüngere Besucher würden in der Ausstellung aber nur harmlosere Seiten gezeigt - denn Janssen habe jede Textseite auch mit einer Zeichnung versehen, so Tietken. Er selbst habe sich übrigens als "Wörterer" bezeichnet.

Einfühlsame Porträts von Schriftstellern

Seine Verbindung zur Literatur zeigen auch Janssens Porträts von Schriftstellern, die ihn persönlich bewegt haben. Darin habe er der Persönlichkeit des jeweiligen Schriftstellers zeichnerisch nachgespürt, heißt es vonseiten des Museums. Zu sehen sind unter anderem die Porträts von Heinrich Heine, Leo Tolstoi, Heinrich von Kleist und Theodor Fontane. Darüber hinaus können Besucher auch in Janssens privater Bibliothek stöbern, von der ein Teil ausgestellt ist. An anderer Stelle können sie Janssen hören, wie er eigene Texte vorliest.

Kunsthalle Emden zeigt dazugehörige Ausstellung

Einen weiteren Teil aus dem "Kosmos Janssen" zeigt die Kunsthalle Emden. Dort läuft bereits seit dem 28. September eine Ausstellung, die Janssens künstlerische Auseinandersetzung mit den alten Meistern und seinen Zeitgenossen zeigt. "Kosmos Janssen. Horst Janssen und die Bildende Kunst", ist der Titel dieser Ausstellung, die noch bis zum 26. Januar läuft. Anlässlich des 90. Geburtstags des Künstlers gehen die beiden Museen mit den Ausstellungen erstmals eine Kooperation ein. "Zusammen zeigen sie ein facettenreiches Portrait des Ausnahmekünstlers", heißt es dazu vom Horst-Janssen-Museum.

Weitere Informationen Horst Janssen: Exzessives Leben - expressive Kunst Horst Janssen lebte exzessiv, galt als Frauenheld, Rauf- und Saufbold, saß wegen Mordverdachts in U-Haft - und war ein Vollblutzeichner. Heute wäre er 90 Jahre alt geworden - ein Porträt. mehr

Ausstellung widmet sich dem "Wörterer" Janssen Er porträtierte Schriftsteller und schrieb "Hänsel und Gretel" auf anzügliche Weise um: Das Oldenburger Horst-Janssen-Museum widmet sich dem Dichter und Autor Janssen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr Besonderheit: montags geschlossen Anmeldung: nicht erforderlich In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 14.11.2019 | 19:30 Uhr