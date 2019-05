Stand: 25.05.2019 09:41 Uhr

Marc, Macke, Nolde in der Kunsthalle Emden

Sie gilt als eine der bedeutendsten Privatsammlungen des Expressionismus und der klassischen Moderne - die Sammlung Ziegler. Sie geht zurück auf den Chemiker und Nobelpreisträger Karl Ziegler und seine Frau Maria aus Mühlheim an der Ruhr. Die Eheleute bauten die Sammlung ab 1958 auf. Mittlerweile ist sie in die Stiftung Ziegler übergegangen und wird sonst im Kunstmuseum in Mühlheim an der Ruhr gezeigt. Nun sind die Werke in der Sonderausstellung "Marc, Macke, Nolde - Meisterwerke der Sammlung Ziegler" in der Kunsthalle Emden zu sehen.

Sonderausstellung zeigt 200 Werke

Die Familie Ziegler hat gesammelt, was gefiel, sagt Michael Kuhlemann von der Stiftung Ziegler - etwa Werke von Emil Nolde. "Die farbenprächtigen Blumenstücke, die Landschaften, die Kinderbilder, das sind alles Bilder, die von der Kraft der Schönheit getragen sind." Neben Bildern von Nolde sind in der Sonderausstellung rund 200 Werke der klassischen Moderne von Franz Marc, August Macke, Lyonel Feininger und Paul Klee zu sehen. Fast die Hälfte davon gehört zur Sammlung Ziegler. Ein Raum in der Schau ist der Diskussion über Emil Nolde im Nationalsozialismus gewidmet. Besucher können in seiner Autobiografie oder in Zeitungsartikeln lesen und auf Karteikarten ihre eigenen Ideen dazu aufschreiben.

