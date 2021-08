Stand: 11.08.2021 07:47 Uhr Kunstmuseum Wolfsburg legt Fokus auf Erdölzeitalter

Mit "Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters" setzt sich ab 4. September eine Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg auseinander. Sie wirft einen Blick zurück auf die vergangenen 100 Jahre, wie das Museum am Dienstag ankündigte. Die Schau frage, was typisch gewesen sei an dieser Zeit, was großartig und schön, was hässlich und furchtbar, und wie sich all das in Kunst und Kultur widerspiegele. Gezeigt werden 220 Gemälde, Skulpturen, Installationen, Videos, Fotografien, eigens für die Ausstellung geschaffene Kunstwerke sowie technische und naturwissenschaftliche Objekte. Die Schau "Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters" ist bis zum 9. Januar 2022 zu sehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.08.2021 | 17:30 Uhr