Kunstmuseum Wolfsburg feiert mit Besuchern

Am kommenden Wochenende, auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert, wurde das Haus eröffnet: Das Kunstmuseum Wolfsburg feiert sein 25-jähriges Bestehen. Und am Wochenende gibt es ein Besucherfest mit einem zweitägigen Programm. Bei freiem Eintritt sind fast 270 Kunstwerke von knapp 80 Künstlern der aktuellen Ausstellung zu sehen. Museumsdirektor Andreas Beitin sagte im Vorfeld: "Da kommen sicherlich auch Menschen, die vielleicht nicht zu unseren Stammgästen gehören." Unter anderem können die Besucher auch gemeinsam an einer wachsenden Skulptur mitarbeiten.

Mit der Ausstellung "Now is the time" begeht das Kunstmuseum Wolfsburg sein 25-jähriges Bestehen. Zu sehen sind Werke aus der eigenen Sammlung.

"Now is the time"

In der Ausstellung "Now is the time" präsentiert das Museum Höhepunkte der hauseigenen Sammlung. Diese umfasst mittlerweile mehr als 600 Installationen, Werkgruppen und Einzelarbeiten von 100 Künstlern, wie das Museum mitteilte. Mit der Ausstellung sollen zudem die Neuzugänge der letzten Jahre bekannter gemacht werden. Unter anderem werden Bilder von Andreas Gursky, Jörg Immendorff, Franz Ackermann und Neo Rauch gezeigt. Als Schlüsseljahr nennt das Museum 1968: Fast alle Werke seien nach der Epochenwende von damals entstanden.

Sanierungen stehen an

Das Jubiläumsjahr nutzt das Kunstmuseum Wolfsburg auch für Sanierungsarbeiten. Diese seien nach 25 Jahren Dauerausstellungsbetrieb notwendig geworden, hieß es. Danach will sich das Kunsthaus frischer, moderner und transparenter präsentieren. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite des Museums.

