Kunstmuseum Wolfsburg: Diese Ausstellungen kommen 2023

Das Kunstmuseum Wolfsburg lockt das Publikum 2023 mit Piet Mondrian, der Installationskünstlerin Kapwani Kiwanga, dem Magnum-Fotografen Paolo Pellegrin und einer Ausstellung über Gemeinschaftswerke in der Kunst.

von Janke Wiechers

2023 nähert sich das Kunstmuseum Wolfsburg der Kunst, anders als im vergangenen Jahr, stärker unter kulturwissenschaftlichen Aspekten. Auftakt dazu ist am 11. März: Eine große Ausstellung untersucht, wie die Bilderwelten Piet Mondrians ästhetisch die Kunstwelt, aber auch den Mainstream beeinflusst haben. Der Titel der Schau: "Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen".

Ausstellung über Piet Mondrian: Vielfältig zitierter Künstler

"Piet Mondrian ist der am meisten und am vielfältigsten zitierte Künstler des 20. Jahrhunderts", erzählt Museumsdirektor Andreas Beitin. "Natürlich würde man auch an Pablo Picasso und Andy Warhol denken. Aber beide sind nicht so umfangreich zitiert, adaptiert oder variiert worden - von der Mode, vom Design, von der Architektur, von der Werbung und natürlich von ganz vielen Künstler*innen."

Mondrians sofort wiedererkennbarer, ikonischer Stil mit den typischen rechteckigen farbigen und weißen Flächen, die umrandet sind von grafischen schwarzen Linien - diese abstrakte Formensprache inspirierte vor mehr als 100 Jahren nicht nur Zeitgenossen des Niederländers, sondern auch nachfolgende Generationen von Künstlern bis heute nachhaltig. "Wir zeigen, ausgehend von sechs original Mondrian-Arbeiten, ein großes Spektrum an allen möglichen künstlerischen Aneignungen", so Beitin. “Unter anderem drei von den berühmten Cocktail-Kleidern von Yves Saint Laurent. Wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Künstler*innen aus dem De Stijl-Umfeld und außerdem solche, die sich Mondrian persiflierend nähern."

Mondrians Muster: Auf Bettwäsche und im Katy-Perry-Video

Mondrians Muster finden sich nicht nur in der seriösen Kunst wieder, wie die Ausstellung in Wolfsburg zeigen will, sondern auch in der profanen Alltagskultur. Es gibt eigentlich nichts, wo Mondrian nicht schon drauf abgebildet war: auf Bettwäsche, künstlichen Fingernägeln, Handtaschen, Schuhen, Kaffeebechern oder Autokarosserien. "Von Katy Perry gibt es ein Video, wo ein Setting komplett in Mondrian-Struktur gestaltet worden ist", erzählt der Museumschef. "Das ist faszinierend und zugleich ein großes Kompliment an diesen Künstler, dass er nach 100 Jahren offensichtlich immer noch so cool ist, dass selbst die Popmusik ihn adaptiert."

“Freundschaften”: Kunstproduktion als gemeinschaftlicher Akt

Nach der Mondrian-Schau folgt im Mai der nächste große Aufschlag. In der Ausstellung "Freundschaften. Gemeinschaftswerke von Dada bis heute" geht es um Kunstproduktion als gemeinschaftlichen Akt - und zwar speziell innerhalb von Freundschaften. In Kooperation mit dem Museum Mucem in Marseille zeigt das Kunstmuseum Wolfsburg ab dem 13. Mai Werke bedeutender Künstlerpersönlichkeiten. "Es sind Werke von Freunden, Bekannten, Paaren, teilweise auch Konkurrenten, die sich aus welchen Gründen auch immer zusammengetan haben, um ein Bild zu malen, eine Skulptur zu schaffen oder um ein Video herzustellen", so Beitin. "Mit dabei sind Arbeiten von Werner Büttner und Martin Kippenberger, dem Künstler Salomé mit Luciano Castelli oder von Jenny Holzer, die mit Lady Pink gemeinsam gearbeitet hat. Außerdem zeigen wir filmische Werke von Salvador Dáli und Luis Buñuel."

Kapwani Kiwanga: Erste Einzelausstellung in Deutschland

Nach der Sommerpause präsentiert das Kunstmuseum ab dem 16. September Arbeiten von Kapwani Kiwanga. Sie ist eine kanadisch-französische Installationskünstlerin und hat in Wolfsburg ihre erste Einzelausstellung in Deutschland. Kiwanga wird in der großen Halle des Hauses unter anderem Arbeiten aus Textil und Lichtquellen installieren. "Sie ist eine Künstlerin, die mit sehr ästhetischen Mitteln arbeitet, aber zugleich auch wichtige und brisante und sowohl kulturell als auch politisch bedeutende Botschaften vermittelt", erklärt der Museumsdirektor. "Da geht es immer auch um Themen wie Kolonialismus und Sklaverei, aber sie verbergen sich unter scheinbar schönen, sehr gefälligen Installationen."

Magnum-Fotograf Paolo Pellegrin im Kunstmuseum Wolfsburg

Im Spätherbst schließlich zeigt der Magnum-Fotograf Paolo Pellegrin großformatige Bilder - die vierte große Schau in diesem Jahr im Kunstmuseum Wolfsburg. Unter dem Titel "Fragile Wunder" sind ab dem 25. November Naturaufnahmen des preisgekrönten italienischen Fotokünstlers zu sehen. Pellegrin dokumentiert weltweit Schönheit und Zerbrechlichkeit einer Umwelt, die durch menschengemachte Einflüsse unter Druck geraten ist. "Pellegrin ist ein Fotograf, der eigentlich eher aus dem dokumentarischen Bereich kommt", erzählt Beitin. "Aber die Fotografien sind ästhetisch so ansprechend, dass man ihn durchaus in einem Kunstmuseum zeigen kann. Er hat zahlreiche Länder bereist und Fotografien erstellt, die diese Fragilität zum Thema haben und das auf eine sehr schöne und intensive Weise zum Ausdruck bringen."

