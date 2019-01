Stand: 25.01.2019 13:44 Uhr

Emden lockt mit Ausstellung über den Kopf von Helgard Füchsel

Seit jeher ist der menschliche Kopf ein beliebtes Objekt für Künstler. Köpfe können viel über eine Person aussagen. Aus Gesichtern lesen Menschen Stimmungen von anderen ab und schätzen ihren Gegenüber über die Mimik ein. Aber Köpfe erzählen auch viel über die Zeit, in der sie entstanden sind. Vor allem wenn sie stilisiert und anonym ohne die Merkmale einer bestimmten Person dargestellt werden. Die Kunsthalle Emden stellt solche Köpfe jetzt in den Mittelpunkt einer Ausstellung: "Hauptsache Kopf", die am Sonnabend eröffnet wird.

Fünf übergroße Gesichter sind auf die kopfförmigen Pappwände, die leicht versetzt im Raum stehen, projiziert. Abwechselnd leuchten die Gesichter in den Farben rot, gelb, lila und grau auf. Immer wieder erscheinen dabei auf den Gesichtern weiße oder bunte Rasterlinien. Die Installation des US-amerikanischen Künstlers Tony Oursler zeigt, wie Kameras im öffentlichen Raum menschliche Gesichter scannen.

"In dem Moment, in dem man einmal in seinen Grundstrukturen im Netz erkannt ist, also mit dem Abstand der Augen untereinander und dem Abstand der Augen zum Mund. In dem Moment, wo man einmal aufgenommen, also sozusagen im System drin ist, kommt man nicht mehr raus", sagt die Kuratorin Lisa Felicitas Mattheis. "Jedes weitere Bild, was ins Netz gestellt wird, wird automatisch erkannt. Und das soll uns diese Arbeit sagen. "

Detailreiche Radierungen und grobe Holzklötze

Die rund 150 Werke der Ausstellung "Hauptsache Kopf" sind auf neun verschiedene Räume verteilt. In einem davon sind Radierungen mit nachdenklichen und in sich gekehrten Gesichtern von Thomas Schütte zu sehen. Ein starker Kontrast zu dem Raum mit Werken von Franz Bernhard. Dort hängen eckige Holzklötze an der Wand. Selbst mit viel Fantasie lassen sich darin keine Gesichter erkennen. "Franz Bernhard reduziert hier den Kopf radikal", erklärt Mattheis. "Er lässt nicht nur die Gesichtszüge gänzlich wegfallen, sondern verändert auch die Form des Kopfes."

Die Ausstellung bietet eine große Bandbreite von Andy Warhols Siebdrucken der Marilyn Monroe bis hin zu gruseligen Collagen, die halb Mensch, halb Tier mit Fischaugen zu sein scheinen. Zwischen afrikanischen Masken, die der Sammler Rolf Gillhausen dem Museum geschenkt hat, hängt ein Porträt einer Frau mit leuchtend roten Haaren. Die Ähnlichkeit zu den Masken ist kein Zufall. "Rolf Gillhausen hat Künstlerinnen und Künstler der klassischen Moderne gesammelt, die sich sehr stark an der Kunst aus Afrika und Ozeanien orientiert", erklärt die Kuratorin. Die Masken dienten Expressionisten wie Emil Nolde, von dem das Bild "Junge Dänin" stammt, als Vorbilder.

Die Werke in "Hauptsache Kopf" sind gruselig, schön, befremdlich oder ansprechend. Ihre menschlichen Antlitze sind dabei abstrakt oder stilisiert, aber ganz und gar nicht verkopft.

Niederländer bescheren Kunsthalle ein erfolgreiches Jahr 2018

Museumsdirektor Stefan Borchardt hofft auf einen besucherreichen Auftakt in das Jahr 2019. Auch wenn es schwer werden dürfte das Rekordjahr 2018 mit fast 70.000 Besuchern noch einmal zu übertreffen. "Da war ganz deutlich der Effekt der Ausstellung: 'The American Dream' zu spüren, bei dem wir mit dem Drents-Museum in Assen kooperiert haben", sagt Borchard. "Das war ein herausragendes Ausstellungsprojekt für die Kunsthalle. Es war wunderbar, dass wir bei diesen Ausstellungen 30 Prozent Niederländer als Besucher begrüßen durften."

In diesem Jahr wird neben der Schau "Hauptsache Kopf", die bis 19. Mai 2019 zu sehen ist, im Sommer noch eine Ausstellung mit Bildern der Expressionisten Marc, Macke und Nolde zu sehen sein. Danach gibt es im Herbst eine Hommage zum 90. Geburtstag des Oldenburger Künstler Horst Janssen.

