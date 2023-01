Stand: 06.01.2023 13:21 Uhr Kaiserring 2023 für Yuri Albert und Vadim Zakharov

Mit Yuri Albert und Vadim Zakharov erhalten erstmals zwei Künstler den Goslarer Kaiserring des Jahres 2023. Das gab Goslars Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner beim traditionellen Neujahrsempfang bekannt.

Beide Künstler sind 1959 geboren: Zakharov in Duschanbe und Albert in Moskau. Beide leben seit Beginn der 1990er-Jahre in Deutschland mit regelmäßigen längeren Aufenthalten in Moskau. Sie sind die wichtigsten Vertreter der zweiten Generation des Moskauer Konzeptualismus und begannen Ende der 1970er ihre künstlerische Tätigkeit. Sie spielten während der Perestroika eine aktive Rolle. Seit einigen Jahren treten sie mit Ausstellungen im internationalen Kontext hervor.

In der Begründung der Jury heißt es: "Die Künstler Yuri Albert und Vadim Zakharov haben basierend auf ihren Erfahrungen in der vom staatlichen Kunstbetrieb der Sowjetunion ausgeschlossenen künstlerischen Untergrundszene Moskaus der internationalen Konzeptkunst wegweisende neue Impulse gesetzt. In ihrer künstlerischen Praxis übernahmen sie selbst die Aufgaben der Präsentation, der Kommentierung ihrer Kunst und der kunsttheoretischen Reflektion. In kurzzeitigen Ausstellungen in der Natur oder in Wohnungen zeigten sie Foto- und Textarbeiten, führten Performances und Aktionen durch, erzählten sich ihre künstlerischen Ideen und kritisierten sich gegenseitig."

Große Ehre für Preisträger Zakharov und Albert

Vadim Zakharov schreibt in seinen Dankesworten: "Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Jury und der Stadt Goslar für die Entscheidung, mir eine so bedeutende Auszeichnung wie den Goslarer Kaiserring zu verleihen. Dieses Ereignis bedeutet mir sehr viel, gerade in einer so schweren Zeit, in der Russland einen Krieg gegen die Ukraine führt. In diesen Tagen ist es sehr schwer, Motivation für jegliche kreative Tätigkeit zu finden und solche Geschenke des Schicksals wie dieser Preis, helfen Hoffnung zu schöpfen - Hoffnung, um vom toten Punkt und der Frage wegzukommen: Kann man nach dem Massaker von Butscha überhaupt noch etwas machen?"

Der in Moskau geborene Yuri Albert meinte zur Auszeichnung: "Einige Künstler wollen mit ihrer Kunst als Repräsentanten ihres Volkes gesehen werden, andere - ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung, andere - ihrer Religion. Einige wollen mit ihrer Kunst der Arbeiterklasse oder der gesamten unterdrückten Menschheit eine Stimme verleihen, andere sogar den Vertretern der Umwelt - den Blumen, den Walen und den Bakterien. Ich dagegen will in der Kunst den Zuschauer repräsentieren."

Verleihung am 7.Oktober in der Goslarer Kaiserpfalz

Albert und Zakharov werden den Kaiserring der Stadt Goslar, einen der renommiertesten Kunstpreise der Gegenwart, persönlich in der Goslarer Kaiserpfalz entgegennehmen. Der Festakt ist für den 7. Oktober vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 07.01.2023 | 07:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Installationskunst Ausstellungen