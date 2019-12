Stand: 05.12.2019 15:06 Uhr

Ikeda in Wolfsburg: Ausstellung im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Wolfsburg präsentiert ab dem 7. Dezember Werke des japanischen Künstlers Ryoji Ikeda. In der Ausstellung "data-verse" werden zwei Werke des Sound- und Medienkünstlers gezeigt. Das teilte das Kunstmuseum jetzt mit. Mit seinen audiovisuellen Daten-Symphonien gehöre Ikeda zu den weltweit bedeutendsten Vertretern dieser Kunstrichtung. Die Ausstellung wird am Freitag, 19 Uhr, eröffnet - anschließend soll gefeiert werden. Der Eintritt ist frei.

Von der Biennale nach Wolfsburg

Das Werk "data-verse 1" war zuletzt auf der Biennale in Venedig zu sehen, "data-verse 2" wurde vor wenigen Wochen in Tokio uraufgeführt. Ikeda macht nach Angaben des Museums digitale Universen visuell und akustisch erlebbar. Seine Licht- und Klanginstallationen hätten dabei ihre Ursprünge in den Naturwissenschaften, in der Musik und der Philosophie. Die beiden Werke "data-verse 1" und "data-verse 2" seien bis zum 29. März 2020 in der abgedunkelten Ausstellungshalle zu den Öffnungszeiten zu sehen.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Seite des Kunstmuseums Wolfsburg.

