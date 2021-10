Goslar: Haacke und Piper bekommen Kaiserring am 9. Oktober Stand: 02.10.2021 11:01 Uhr Am 9. Oktober wird der Kaiserring der Stadt Goslar gleich doppelt vergeben. Grund dafür ist die Absage der Verleihung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie.

Ausgezeichnet werden deutsche Konzeptkünstler Hans Haacke und die US-amerikanische Konzeptkünstlerin Adrian Piper. Haacke bekommt den Kaiserring für das Jahr 2020, Piper ist die Preisträgerin des Jahres 2021. Beide werden nicht persönlich am Festakt teilnehmen. Haacke sendet den Angaben zufolge eine Videobotschaft aus New York, Piper will einen ihrer engsten Mitarbeiter ihren Dank überbringen lassen.

Verleihung wegen Corona nicht öffentlich

Die Laudationen und die Begrüßung durch den Goslarer Oberbürgermeister Oliver Junk (CDU) finden in der Kaiserpfalz statt. Aufgrund der Hygienebestimmungen ist die Veranstaltung in diesem Jahr allerdings nicht öffentlich. Es gibt einen Livestream im Internet.

Von Beuys bis Christo

Der Goslarer Kaiserring gilt als einer der weltweit renommiertesten Preise für moderne Kunst. Er wird seit 1975 vergeben. Frühere Preisträger waren unter anderem Joseph Beuys, Gerhard Richter, Christo und Cindy Sherman.

