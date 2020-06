Stand: 08.06.2020 14:32 Uhr - NDR Kultur

Ein neuer Blickwinkel auf das Werk Felix Nussbaums von Fritzi Blömer

"Nussbaum anders sehen" - unter diesem Titel hat das Osnabrücker Felix-Nussbaum-Haus am 7. Juni seine neue Ausstellung eröffnet. Das Museum möchte damit einen neuen Blick auf den Maler ermöglichen, der vor allem für die künstlerische Verarbeitung des Holocaust bekannt ist.

In acht Räumen widmet sich die Ausstellung "Nussbaum anders sehen" den unterschiedlichen Facetten aus Nussbaums Leben und Schaffen. Es gibt Einblicke hinter die Kulissen: Ein Grammophon entführt die Besucher in die Welt der Schlager und Operetten und damit in Felix Nussbaums Kindheit.

Ein anderer Raum widmet sich versteckten Werken. Nussbaum bemalte viele Leinwände von beiden Seiten. So findet man hinter dem oft gezeigten "Gefängnishof von 1942" eine bunte italienische Landschaft von 1933. Ein starker Kontrast, der jetzt erstmals im Museum gezeigt wird. Felix Nussbaum nutzte nicht nur gerne beide Seiten der Leinwände, er übermalte auch eigene Werke oder die anderer Künstler, erklärt Kuratorin Anne Sibylle Schwetter.

Verschollenes Werk durch Röntgen-Aufnahmen wiederentdeckt

Dieses Vorgehen Nussbaums lässt sich an "Stillleben mit Fächer, Krug und Perlenkette" besonders gut erkennen. Denn unter dem Gemälde verbirgt sich ein verschollen geglaubtes Werk, das man bisher nur aus einer Zeitschrift kannte.

Durch Röntgenaufnahmen konnte das Museum das Bild jetzt wieder zum Vorschein bringen. Das Museum zeigt nun das Original, den Ausschnitt aus der Zeitschrift und die Röntgenaufnahmen. "Man kann stark vermuten, dass er das eigenhändig übermalt hat", sagt Schwetter.

Viele Möglichkeiten zur Partizipation

In der "Welt des Kindes" sieht man unter anderem lustige Bildergeschichten, Karikaturen und Szenen aus einem Zeichentrickfilm. Die Ausstellung zeigt Facetten aus Nussbaums Schaffen, die sonst selten zu sehen sind und sei inklusiver und partizipativer, erklärt Museumsdirektor Nils Arne Kässens.

Das geschieht in der Ausstellung auch durch ein groß angelegtes Begleitheft und ein Bodenleitsystem. Die Symbole zeigen an, was es zu entdecken gibt. Ein Buch mit Daumen nach oben deutet auf einen Text in einfacher Sprache im Begleitheft hin. Auge und Ohr zeigen: Hier gibt es etwas Besonderes zu sehen oder zu hören. Im Projektraum zum Beispiel einen Rap von drei Osnabrücker Jugendlichen. Eigentlich sollten noch mehr Initiativen den Blick auf Nussbaum erweitern. Durch die Corona-Pandemie konnte aber bisher nicht alles realisiert werden.

"Selbstbildnis mit Judenpaß" als Tastbild

Ein weiteres Symbol "Die Hand" lädt die Besucher zum Anfassen ein. Zum Beispiel ein Tastbild des "Selbstbildnis mit Judenpaß". Einige Konturen sind hervorgehoben, um sie erspüren zu können. Daneben ein Erklärtext und noch ein kleines Extrabild. "Nussbaum anders sehen"“ lohnt sich sowohl für Nussbaum-Kenner als auch für Nussbaum-Neuentdecker. Die partizipativen Angebote machen die Ausstellung zu einem besonderen Erlebnis, das Felix Nussbaum als Künstler, aber auch als Menschen erlebbar macht.

