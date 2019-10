Stand: 04.10.2019 13:32 Uhr

Fagus-Ausstellung: Bauhaus im kulturellen Kontext

Im Jahr des Bauhaus-Jubiläums gibt es im Fagus-Werk in Alfeld (Landkreis Hildesheim) eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Ausstellungen. Eine neue beginnt am Freitag, 11. Oktober. "Auf dem Weg zum Bauhaus - Das Erwachen der Moderne in Niedersachsen" ist der Titel der Wanderausstellung, die sich auch mit dem kulturellen Umfeld und der Innovationskraft des Bauhaus-Stils befasst. Aufgezeigt werden sollen etwa die Unterschiede zwischen dem Fagus-Werk und anderen Architektur-Stilen aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Anhand von rund 100 Architektur-Beispielen, die in Niedersachsen vor und nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, sollen diese Unterschiede sichtbar gemacht werden. Das niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege hat die Ausstellung organisiert.

Videos 04:26 Hallo Niedersachsen Ein Stück Bauhaus: Das Fagus-Werk in Alfeld Hallo Niedersachsen Im Jahr 1911 wurde in Niedersachsen Geschichte geschrieben: Der spätere Bauhaus-Gründer Walter Gropius entwarf mit dem Alfelder Fagus-Werk einen der Ur-Bauten der Moderne. Video (04:26 min)

Fagus-Werk seit 1946 unter Denkmalschutz

Das Fagus-Werk gilt als eines der ersten Beispiele der architektonischen Moderne. Bauhaus-Gründer Walter Gropius hatte es als eines seiner ersten Werke entworfen. 1911 wurde das Gebäude gebaut, 1946 unter Denkmalschutz gestellt und in den 80er-Jahren umfangreich saniert. Im ehemaligen Lagerhaus befindet sich seit 2006 eine Ausstellung. Seit 2011 gehört der Bau zum UNESCO-Welterbe. Gropius gründete 1919 die Kunstschule "Staatliches Bauhaus Weimar", die die Architektur und Ästhetik revolutionierte und bis heute als wichtigste Schule der Moderne gilt. In diesem Jahr feiert das Bauhaus sein 100-jähriges Bestehen.

Fagus-Ausstellung: Bauhaus im kulturellen Kontext Das Fagus-Werk in Alfeld ist ab dem 11. Oktober Schauplatz einer neuen Bauhaus-Ausstellung. Sie vergleicht den Stil mit anderen zur Jahrhundertwende gängigen Architektur-Formen. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.10.2019 | 10:30 Uhr