Stand: 10.04.2019 09:04 Uhr

"Elementarteile": Sprengel Museum wird 40

Es wird elementar im Sprengel Museum in Hannover und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. "Was ist Kunst und woraus besteht Kunst?", so lautet etwa eine der Fragen, die das Haus am Maschsee in seiner neuen Ausstellung "Elementarteile" stellen und auch beantworten will. Der Anlass ist etwas profaner: 40 Jahre lang gibt es das Museum in diesem Jahr, außerdem schenkte vor 50 Jahren Schokoladenfabrikant Bernhard Sprengel seine umfangreiche Sammlung der Stadt Hannover. Deshalb wird am 12. April die neue Ausstellung eröffnet. Geladen sind unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (beide SPD). Die Schau läuft bis Ende 2021. Zu sehen sind mehr als 150 Werke aus dem 20. Jahrhundert und der Gegenwartskunst, unter anderem von Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle, Max Beckmann und Emil Nolde.

Elementarteile: Ausstellung eröffnet im Sprengel Museum











Nolde-Bild mit NDR Vergangenheit

Mit Emil Nolde und seinem Gemälde "Sonnenblumen" hat es dabei eine besondere Bewandtnis. Über das Pfingstwochenende 1979 waren das Gemälde und ein Aquarell von Nolde aus verschlossenen Büros des NDR in Hamburg verschwunden. Der Dieb wurde nie gefasst, das Bild tauchte erst im Jahr 2018 wieder auf. Nun wird es 40 Jahre nach dem Diebstahl in Hannover gezeigt - nur einen Pinselstrich vom Landesfunkhaus des NDR entfernt.

Zehn Themenräume - 150 Werke von Picasso, Richter, Beckmann

Insgesamt sind zehn Themenräume geplant, in denen die rund 150 Werke gezeigt werden. Die Veranstalter versprechen ein "beeindruckend breites Spektrum von Ausdrucksmöglichkeiten in Malerei, Skulptur, Grafik, Fotografie und Film". Ausgestellt werden auch Werke von Louise Bourgeois, Grethe Jürgens und Gerhard Richter. Das Sprengel Museum wurde im Jahr 2017 mit dem Titel "Museum des Jahres" des internationalen Kunstkritikerverbandes AICA ausgezeichnet.

Öffnungszeiten: Dienstag: 10 bis 20 Uhr, Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr Anmeldung: Sprengel-Museum@Hannover-Stadt.de

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.04.2019 | 17:00 Uhr